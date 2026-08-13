Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc lắng nghe tâm tư đồng bào DTTS phía Đông tỉnh Sáng 13/8, tại phường Phan Thiết, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị có hơn 40 đại biểu đại diện các DTTS khu vực phía Đông tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, hội nghị cập nhật tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2031.

Đại biểu tham dự hội nghị

Điểm nhấn của hội nghị là phần đối thoại trực tiếp giữa đại diện đồng bào DTTS với lãnh đạo tỉnh. 14 lượt ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như đất sản xuất, thủy lợi, nước tưới, giao thông, giáo dục, y tế, vốn vay; phát triển ngành nghề truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Đại biểu Dụng Thanh Đổng, xã Bắc Bình phản ánh đời sống của đồng bào địa phương vẫn còn nhiều khó khăn

Cụ thể, đại biểu Dụng Thanh Đổng, xã Bắc Bình, kiến nghị tỉnh quan tâm hơn đến sinh kế và hạ tầng sản xuất tại những khu vực đồng bào DTTS còn khó khăn, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Theo đại biểu, địa phương có làng nghề gốm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, song cơ sở phục vụ sản xuất còn hạn chế, cần được đầu tư khu vực nung gốm, mái che và các điều kiện cần thiết để duy trì nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp, giao thông và thủy lợi tại địa phương.

Đại biểu Lê Văn Đẻn, thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng nêu ý kiến tại hội nghị

Đại biểu Lê Văn Đẻn, dân tộc Cơ Ho, thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng, phản ánh những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là tình trạng thiếu tư liệu sản xuất và nguồn nước tưới. Ông đề nghị các ngành chức năng khảo sát thực tế, nghiên cứu phương án đưa nước về phục vụ sản xuất, giúp người dân ổn định canh tác. Trong lĩnh vực y tế, ông kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đại biểu Thanh Ổn, thôn Châu Hanh, xã Hồng Thái kiến nghị quan tâm hỗ trợ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đại biểu Thanh Ổn, dân tộc Chăm, thôn Châu Hanh, xã Hồng Thái kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, cần có giải pháp bình ổn giá để giảm chi phí đầu vào cho người dân. Ông cũng đề nghị tiếp tục quan tâm thăm hỏi đồng bào DTTS vào các dịp lễ, tết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu, cho rằng đây là những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ cơ sở. Tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị; những nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận sẽ được cụ thể hóa trong các chương trình, hoạt động thời gian tới. Các vấn đề liên quan đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và nghiên cứu đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

“ Tỉnh thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân qua Cổng thông tin của Mặt trận tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri, thư, email và nhiều hình thức khác. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ, có những vấn đề có thể giải quyết ngay nhưng cũng có những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài cần được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Các ý kiến tại hội nghị cho thấy nhu cầu về thủy lợi, tưới tiêu, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hỗ trợ sản xuất vẫn rất lớn. Đây không chỉ là nguyện vọng của đồng bào DTTS mà còn là nhu cầu chính đáng của nông dân nói chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cho biết, một số xã, phường khu vực phía Đông đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Tỉnh đã chủ trương khảo sát, đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi, hồ, đập và hệ thống tưới tiêu nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Đối với giống, vật tư nông nghiệp và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các cấp, ngành đang triển khai thông qua ngành nông nghiệp và môi trường, hợp tác xã và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, trước nhu cầu thực tế còn lớn, các cấp, ngành cần tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời nhận diện khó khăn và có giải pháp phù hợp.