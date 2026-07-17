Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà cho 15 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Hải Ninh, Phan Rí Cửa, Liên Hương, Tuy Phong và Vĩnh Hảo.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi thăm, tặng quà ở xã Tuy Phong

Tại buổi thăm, tặng quà ở xã Tuy Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng luôn gìn giữ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo đời sống cho hàng ngàn người có công, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà tại xã Tuy Phong

Đặc biệt, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đưa chủ trương nhân văn của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên bà Trần Thị Nhiên (xã Liên Hương)

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn gia đình các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của gia đình; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình thương binh ở xã Hải Ninh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Hải Ninh, Phan Rí Cửa, Liên Hương và Vĩnh Hảo.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình thương bệnh binh tại xã Phan Rí Cửa

Tại các điểm đến, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa.