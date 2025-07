Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung làm việc với xã Đức An và Đắk Song Ngày 11/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã làm việc với xã Đức An và Đắk Song để nắm bắt tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã.

Đoàn công tác nghe báo cáo của hai xã về tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã

Xã Đức An được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Đức An, xã Nam Bình và xã Đắk N’Drung. Đảng bộ xã có 19 đồng chí trong Ban Chấp hành, 8 đồng chí trong Ban Thường vụ, có 6 chi bộ cơ sở, 44 chi bộ trực thuộc với 905 đảng viên. Đức An có diện tích tự nhiên gần 16.200ha với dân số hơn 31.300 người.

Xã Đắk Song được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Đắk Môl và xã Đắk Hòa. Đắk Song có diện tích tự nhiên hơn 19.200ha, dân số hơn 11.600 người. Đảng bộ xã có 23 chi bộ trực thuộc với 393 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức An và Đắk Song đã tổ chức hội nghị thông qua quy chế làm việc. Đảng ủy hai xã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và tiếp nhận, phân công công tác, bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Đến nay, các cơ quan thuộc Đảng ủy, HĐND và UBND hai xã đã đi vào hoạt động ổn định, không bị gián đoạn. Trung tâm hành chính công hai xã chính thức đi vào hoạt động từ 1/7, kịp thời tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân nêu một số khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền

Đảng bộ hai xã đã chủ động công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu cấp xã. Hiện các xã đã hoàn thiện các dự thảo báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đảng bộ xã Đức An dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 28 - 29/7 và Đảng bộ xã Đắk Song dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 30 - 31/7.

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Song Nguyễn Văn Thanh báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Đức An và Đắk Song bước đầu gặp nhiều thuận lợi, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, hai xã còn gặp một số khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng số phục vụ hoạt động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã đã có một số kiến nghị, đề xuất với Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hai xã mong muốn được quan tâm, hỗ trợ để vận hành chính quyền địa phương hai cấp ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị, Đảng ủy xã Đức An và Đắk Song nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của hai xã giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền cấp xã. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp xã được thực hiện chủ động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị của hai xã Đức An và Đắk Song. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất của hai địa phương còn tốt hơn nhiều so với các xã vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng cho các xã theo tinh thần xã nào khó khăn hơn thì được hỗ trợ trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị, hai địa phương vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp xã

Đồng chí Lưu Văn Trung đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Hiện nay, hạ tầng công nghệ đã kết nối liên thông xã, tỉnh và Trung ương nên tiến độ hồ sơ giải quyết đều được công khai, minh bạch. Điều này đòi hỏi cán bộ phải nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người dân trong thực thi công vụ.

Về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai xã tập trung xây dựng báo cáo chính trị ngắn gọn, xác định trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp đột phá. Hai Đảng bộ tập trung nghiên cứu báo cáo chính trị của cấp trên để góp ý chất lượng, xứng đáng với tầm vóc của các Đảng bộ xã trong mô hình chính quyền mới.