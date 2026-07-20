Thuế - Tài chính Phổ biến chính sách thuế mới trong thương mại điện tử Chiều 20/7, Cục Thuế tổ chức Hội thảo toàn quốc với chủ đề "Những quy định quan trọng trong triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

Quang cảnh hội nghị tại Thuế tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của Thuế tỉnh Lâm Đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Hàm Thắng, phường Bắc Gia Nghĩa và các đơn vị thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh.



Tại hội thảo, đại diện Cục Thuế đã phổ biến những quy định mới về: đăng ký, kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội.

Các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nhất là việc xác định doanh thu, lập hóa đơn điện tử, quản lý dữ liệu giao dịch và kê khai thuế đối với hoạt động bán hàng đa kênh.



Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Thuế tỉnh Lâm Đồng

Thông qua hội thảo, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.