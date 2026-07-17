Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích thăm, tặng quà các gia đình chính sách Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngày 17/7, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại các xã Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô và D’ran.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Phi Hùng, tại xã Ka Đô

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thăm hỏi, động viên thương binh Võ Văn Sửu, tại xã Đơn Dương

Đoàn đã trao quà cho 10 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu tại các địa phương và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên thương binh Trần Thị Thượng, tại xã Quảng Lập

Các gia đình chính sách đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và vui mừng trước sự phát triển toàn diện của đất nước và quê hương.

Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.