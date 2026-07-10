Chính trị Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Xây dựng Hội Nhà báo Lâm Đồng đoàn kết, chuyên nghiệp, thích ứng với kỷ nguyên số Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào sáng 10/7, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tập trung đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực hội viên trước những thay đổi lớn của Luật Báo chí 2025 và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), chăm lo đời sống người làm báo, xây dựng môi trường nghề nghiệp nhân văn, đoàn kết và chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. (Ảnh: Chính Thành)

Hội Nhà báo phải đồng hành với sự phát triển của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới với nhiều lợi thế về kinh tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và kinh tế xanh.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với tổ chức Hội mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của báo chí địa phương. Ông đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ người làm báo Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua khi luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; thông tin kịp thời, khách quan, toàn diện; góp phần tạo đồng thuận xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tham dự đại hội. (Ảnh: Chính Thành)

Theo ông, trong dòng chảy phát triển của địa phương, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình mới, cách làm sáng tạo; góp phần củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển.

Đặc biệt, sau sáp nhập tỉnh, không gian hoạt động của các cơ quan báo chí được mở rộng đáng kể. Phóng viên, nhà báo phải tác nghiệp trên địa bàn rộng, từ vùng sâu, vùng xa của Tây Nguyên đến các địa phương ven biển duyên hải Nam Trung Bộ.

"Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là biết bao sự hi sinh thầm lặng, là những ngày xa gia đình, bám địa bàn, là tinh thần dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp đáng trân trọng của người làm báo", ông Trần Trọng Dũng chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. (Ảnh: Chính Thành)

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo; có cơ chế hỗ trợ phù hợp để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề và cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Hội Nhà báo vững mạnh trong thời đại AI

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Trọng Dũng dành phần lớn thời lượng để trao đổi 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết, ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Theo ông, việc quán triệt các chủ trương của Đảng cần chuyển mạnh từ "học nghị quyết" sang "làm theo nghị quyết", lấy hiệu quả công việc làm thước đo chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Chính Thành)

Trong điều kiện tổ chức Hội và các cơ quan báo chí được sắp xếp, kiện toàn, ông cho rằng cần đặc biệt coi trọng việc tăng cường đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng với đó, Hội cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí 2025, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Cách đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Chính Thành)

Điểm nhấn quan trọng trong bài phát biểu là yêu cầu chuẩn bị cho kỷ nguyên AI. Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu người làm báo phải nhanh chóng cập nhật những quy định pháp luật mới, đặc biệt là Luật về AI, Luật Báo chí 2025, Luật An ninh mạng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triệt đầy đủ 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí vừa được công bố tại Diễn đàn Báo chí Việt Nam. Trong đó, ông nhấn mạnh nhiều nguyên tắc cốt lõi như: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế nhà báo; không coi AI là nguồn tin; không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra; không sử dụng AI để tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật; bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân; tôn trọng bản quyền; minh bạch khi sử dụng AI; kiểm chứng nhiều lớp đối với những nội dung nhạy cảm và luôn tuân thủ pháp luật.

Song song với đó, Hội cần đẩy mạnh các khóa đào tạo về báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp, kỹ năng ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung số; tăng cường các chương trình giao lưu, học hỏi giữa các chi hội và các Hội Nhà báo địa phương.

Một nội dung được ông Trần Trọng Dũng dành nhiều tâm huyết là công tác chăm lo hội viên. Theo ông, Hội Nhà báo trước hết phải thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo. Vì vậy, Ban Chấp hành khóa mới cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; tham mưu các chính sách nhằm ổn định thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người làm báo.

Quang cảnh diễn ra đại hội. (Ảnh: Chính Thành)

Ông cũng đề nghị Hội nghiên cứu triển khai các hoạt động liên quan đến kinh tế báo chí như cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, tổ chức sự kiện sau mặt báo, các mô hình liên kết phù hợp với quy định của Luật Báo chí 2025 nhằm tăng thêm nguồn lực cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, Hội cần chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để có thêm chính sách hỗ trợ đội ngũ phóng viên, đặc biệt những người thường xuyên tác nghiệp xa nhà hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

"Hội phải luôn là mái nhà chung ấm áp của những người làm báo", ông nhấn mạnh.

Một yêu cầu khác được Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt lưu ý là đổi mới phương thức hoạt động của hội. Theo ông, trong điều kiện Hội Nhà báo hoạt động trong cơ cấu của cơ quan báo chí - phát thanh, truyền hình, cần tránh hành chính hóa công tác hội.

Thay vào đó, lãnh đạo hội cần lấy thuyết phục, vận động và nêu gương làm phương thức chủ yếu; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của hội. Ông gợi mở việc phát triển các câu lạc bộ, nhóm nghiệp vụ, diễn đàn trao đổi chuyên môn, tọa đàm, hội thảo, các hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn, giao lưu nghề nghiệp để tăng cường gắn kết đội ngũ người làm báo trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí", cũng như chương trình Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam.

Khép lại bài phát biểu, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp và khát vọng cống hiến của đội ngũ người làm báo, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu của nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.