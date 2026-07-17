Chính trị Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026

Chiều 16/7, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Bày tỏ niềm xúc động khi gặp mặt các thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù còn nhỏ tuổi nhưng các em đều rất tự tin, không chỉ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân mà còn quan tâm đến những vấn đề chung của trẻ em cũng như các vấn đề thời sự của đất nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, thiếu niên, nhi đồng thông qua nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết, với mục tiêu để mọi trẻ em được thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước, được sống trong hòa bình, được chăm lo, bảo vệ và giáo dục tốt nhất, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà các em thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua; gửi lời chúc mừng tới các em thiếu nhi tiêu biểu tham gia "Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam"; đồng thời, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo và triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội.

Các em cũng cần xác định cho mình lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin mà xã hội gửi gắm. Đồng thời, các em cần học tập tốt, rèn luyện tốt, xây dựng phương pháp học tập khoa học, chủ động, không ngừng nỗ lực chinh phục tri thức.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các em thiếu nhi cần tiếp tục rèn luyện nhân cách để hình thành những phẩm chất tốt đẹp; trang bị các kỹ năng cần thiết nhằm thích ứng với xu thế phát triển của thời đại; xây dựng "sức đề kháng" trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội và các xu hướng mới, tránh rơi vào những "căn bệnh của thời đại". Bên cạnh đó, cần chú trọng rèn luyện thể chất, nâng cao trí tuệ và tầm vóc để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các em thiếu nhi.

Đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, giáo dục và đồng hành cùng thiếu nhi trong quá trình phát triển; nắm bắt xu thế mới của thời đại và đặc điểm tâm lý lứa tuổi để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến trẻ em, đặc biệt là chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa và các nhóm trẻ em yếu thế.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng các mô hình điểm về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; đồng thời có những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này. Thành phố cần quan tâm giải quyết hiệu quả các vấn đề đang tác động trực tiếp đến trẻ em như: bạo hành, xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn thương tích, các nguy cơ trên không gian mạng…, từ đó triển khai những giải pháp cụ thể, thiết thực để chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, thời gian tới, Thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và phát triển trẻ em; đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao; thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, văn hóa, các dịch vụ xã hội giữa các khu vực, chú ý đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, thiếu nhi yếu thế...; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hạnh phúc để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện và bình đẳng.

Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác chăm sóc thiếu nhi, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố hiện có hơn 2,9 triệu thiếu nhi, hơn 1 triệu đội viên sinh hoạt tại hơn 29 nghìn chi đội, 1.277 liên đội trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Từ năm 2015, Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã trở thành hoạt động truyền thống hằng năm dành cho đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, Hành trình lần thứ 8 mang chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội ta” diễn ra từ ngày 13-21/7/2026 với sự tham gia của 96 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 21 cán bộ phụ trách Đội và 75 em thiếu nhi đại diện cho hàng triệu măng non của Thành phố mang tên Bác.