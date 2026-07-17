Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên thăm, tặng quà 18 gia đình người có công Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà 18 gia đình người có công với cách mạng tại các xã Phan Sơn, Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình và Hòa Thắng.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Bảng ở xã Hồng Thái

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Trọng Yên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Phan Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng ở xã Lương Sơn

Đồng chí Lê Trọng Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc người có công, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bảo đảm người có công và thân nhân người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Lương Sơn

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình người có công bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đối tượng chính sách.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Hòa Thắng

Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Hồng Thái

Hoạt động thăm, tặng quà thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.