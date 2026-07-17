Kinh tế Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên kiểm tra hồ Lòng Sông, làm việc với doanh nghiệp thủy sản Chiều 17/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế công tác quản lý, vận hành hồ Lòng Sông tại xã Tuy Phong; đồng thời thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam miền Trung.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

Hồ Lòng Sông có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 4.260 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 150.000 người; đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, giảm nhẹ lũ hạ du và bổ sung nguồn nước cho hồ Đá Bạc, phục vụ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Theo báo cáo, đến ngày 17/7, dung tích hữu ích của hồ đạt 12,01 triệu m³, tương đương 40% dung tích thiết kế, thấp hơn khoảng 5,9 triệu m³ so với cùng kỳ năm 2025. Với dung tích hiện có, hồ cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới cho 1.939 ha lúa hè thu, 605 ha cây ăn quả và cấp nước sinh hoạt.

Lượng nước tại hồ Lòng Sông đủ để cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt

Đơn vị quản lý cũng phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình vận hành như: tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hệ thống thoát lũ hạ du bị bồi lắng, thiếu các trạm quan trắc mưa trên lưu vực, công tác dự báo khí tượng thủy văn còn hạn chế.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận kiến nghị tỉnh tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình, đầu tư nạo vét các tuyến thoát lũ, bổ sung thiết bị quan trắc, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành và xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận về phương pháp khắc phục sự cố sạt lở tuyến kênh dẫn nước

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, vận hành hồ đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; chủ động rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm phát huy hiệu quả công trình phục vụ sản xuất và dân sinh.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam miền Trung.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp cho biết, Lâm Đồng có nhiều lợi thế phát triển ngành tôm, đặc biệt là sản xuất tôm giống. Tuy nhiên, ngành đang gặp không ít khó khăn về thị trường, chi phí sản xuất, năng lực cạnh tranh và đề nghị tỉnh sớm có chính sách tái cấu trúc ngành tôm, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan mô hình nuôi cá mú của Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam miền Trung

Chia sẻ với doanh nghiệp, đồng chí Lê Trọng Yên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam miền Trung, nhất là những đóng góp đối với lĩnh vực sản xuất tôm giống - ngành hàng có nhiều tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng đang quyết liệt triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, xác định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan mô hình trồng sâm của Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam miền Trung

Đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh, sản xuất tôm giống chất lượng cao là lĩnh vực đã tạo dựng được thương hiệu và cần tiếp tục được đầu tư theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển các dòng tôm giống chất lượng cao, tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu tôm giống Lâm Đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành thủy sản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên mong muốn chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; cùng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.