Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra tại các xã Đắk Sắk, Đức An và Trường Xuân Chiều 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã đến kiểm tra hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các xã Đắk Sắk, Trường Xuân và Đức An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên và đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk

Xã Đắk Sắk được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Nam Xuân, Long Sơn và Đắk Sắk. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk được đặt tại trụ sở UBND xã Long Sơn (cũ).

Xã Đắk Sắk đã cải tạo khu vực hội trường trước đây để có không gian đủ rộng phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Từ 1/7 đến hết ngày 23/7, Trung tâm đã tiếp nhận 415 hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ chứng thực, hộ tịch (232 hồ sơ). Phần lớn các hồ sơ đều xử lý đúng hạn, chưa phát sinh kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Xuân

Xã Trường Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trường Xuân và xã Nâm N’Jang. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Xuân đặt tại trụ sở UBND xã Trường Xuân (trước sắp xếp đơn vị hành chính), giáp đường Hồ Chí Minh.

Từ 1/7 đến hết 23/7, trung tâm đã tiếp nhận 391 hồ sơ; trong đó, có 212 hồ sơ trực tuyến và 179 hồ sơ trực tiếp. Đây là một trong những trung tâm có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn cao, đạt 95,7%.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An

Xã Đức An được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị trấn Đức An, xã Đắk N’Drung và xã Nam Bình. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An đặt tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện Đắk Song (trước sắp xếp đơn vị hành chính).

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đức An có cơ sở vật chất tốt hơn so với Đắk Sắk và Trường Xuân. Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận bình quân từ 100 - 120 hồ sơ.

Số hồ sơ nộp tại đây thuộc thẩm quyền giải quyết của xã Đức An và cả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực. Trung tâm luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên thăm hỏi cán bộ và kiểm tra một số hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại xã Trường Xuân

Nhìn chung, trung tâm phục vụ hành chính công của cả 3 xã đều hoạt động bình thường trong giai đoạn đầu, đáp ứng cơ bản nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Tuy nhiên, các trung tâm đều gặp khó khăn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật kết nối, nhiều trang thiết bị tận dụng lại chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số xã còn thiếu cán bộ đáp ứng chuyên môn và yêu cầu chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ghi nhận những khó khăn phát sinh từ thực tế các xã nêu ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các trung tâm trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn công tác đề nghị các trung tâm và công chức vượt qua khó khăn, trau dồi trình độ để phục vụ tốt hơn người dân

Hiện tại, UBND tỉnh đã giao các sở chuyên ngành rà soát, đánh giá và có hướng hỗ trợ trang thiết bị cho các địa phương. Tỉnh cũng cử hàng trăm cán bộ xuống hỗ trợ các xã để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

“Những tồn tại khách quan thì tỉnh đã ghi nhận và từng bước sẽ tháo gỡ. Nhưng các cán bộ, các trung tâm phải thay đổi tâm thế từ làm nhiệm vụ sang phục vụ. Chính quyền gần dân thì phải có lợi cho dân, phục vụ tốt hơn Nhân dân”, đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh.