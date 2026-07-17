Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với Công ty BCONS Chiều 17/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BCONS (Công ty BCONS), nhằm đề xuất các khu vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh diễn ra cuộc họp

Theo nội dung buổi làm việc, đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được báo cáo của Công ty BCONS về phương án đề xuất đầu tư cụ thể đối với các dự án giao thông ven biển, phát triển đô thị sinh thái, đô thị TOD và công viên đô thị Phan Thiết. Do đó, Sở chưa có đủ cơ sở để tổng hợp, tham mưu đề xuất.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện nay UBND tỉnh đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông và đô thị có lợi thế phát triển vượt trội. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng cũng cung cấp một số thông tin về các dự án liên quan đến nhu cầu đầu tư của Công ty BCONS.

Ông Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cung cấp một số thông tin dự án liên quan đến nhu cầu đầu tư của công ty

Đối với dự án tuyến đường ven biển, gồm: dự án Tuyến đường ven biển (Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành) dài khoảng 14,6 km kết nối từ vòng xoay ĐT706B (phường Phú Thủy) đến dốc Campuchia (giao ĐT719, phường Tiến Thành), thiết kế gồm 6 làn xe cơ giới.

Phân đoạn đầu tư gồm 5 đoạn. Đoạn 1 là đầu tư đường ven biển, cầu dây văng Phú Hài, kè bờ sông và san lấp lấn biển 44,1 ha. Đoạn 2, mở rộng đường Lê Lợi hiện hữu hướng về phía biển. Đoạn 3, mở rộng đường Lê Lợi, giữ nguyên vỉa hè bên trái để bảo tồn cây xanh công viên Đồi Dương.

Đoạn 4, xây dựng đường lấn biển, cầu dây văng Cà Ty, kè phía bờ Nam sông Cà Ty, san lấp lấn biển 40,7 ha và xây đê chắn sóng. Đoạn 5, đầu tư hoàn thiện mặt cắt ngang 36,5 m.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.493 tỷ đồng (dự án nhóm A). Dự án đường ven biển này và cầu vượt trên tuyến có thực hiện việc san lấp lấn biển khoảng 84,8 ha.

Dự án Công viên Hùng Vương và Đô thị Bắc kênh thoát lũ dự kiến 300 ha

Đối với dự án phát triển đô thị sinh thái, đô thị TOD và Công viên Phan Thiết: dự án đô thị TOD tại xã Hàm Hiệp có quy mô đề xuất gần 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đón đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ có quy mô khoảng 300 ha, trong đó khu vực lập quy hoạch chi tiết rộng 32,36 ha tại phường Phú Thủy, góp phần tăng diện tích cây xanh, hoàn thiện hạ tầng đô thị theo định hướng quy hoạch của tỉnh.

Ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty BCONS mong muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm về các quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Sau khi nghe báo cáo đề xuất và các ý kiến tại buổi làm việc, đại diện Công ty BCONS bày tỏ mong muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm về quy hoạch, điều kiện tự nhiên, xã hội tại địa phương để thực hiện các bước tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị Công ty BCONS tiếp tục khảo sát, nghiên cứu kỹ các dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xây dựng phương án đầu tư khả thi, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Công ty BCONS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định Lâm Đồng sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tham gia các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác của Công ty BCONS đã đến khảo sát thực tế tại dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ; một số khu vực đang được đề xuất đầu tư dự án giao thông ven biển.