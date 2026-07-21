Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải thăm người có công tại phường Lâm Viên - Đà Lạt Chiều 21/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình chính sách tại phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải động viên thương binh Nguyễn Đức Vệ ở tổ dân phố Chi Lăng, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đến thăm thương binh Nguyễn Đức Vệ ở tổ dân phố Chi Lăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Vệ hiện đã 57 năm tuổi Đảng, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên giai đoạn 1965 - 1975. Với những cống hiến lớn lao, ông Vệ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; Huân chương Chiến sĩ giải phóng…

Động viên ông Vệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chúc ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương để con cháu gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thăm hỏi và động viên thương binh Nguyễn Hồng Thịnh, tổ dân phố Mê Linh, phường Lâm Viên - Đà Lạt



Đến thăm ông Nguyễn Hồng Thịnh, thương binh mất sức trên 35%, ở tổ dân phố Mê Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống hiện nay của gia đình.

Ông Thịnh từng chiến đấu cùng các đồng đội trong công cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, ông đã có 54 năm tuổi Đảng và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao ý chí vượt khó và nghị lực vươn lên của ông Thịnh cùng những người lính năm xưa; đồng chí mong ông Thịnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là điểm tựa tinh thần và tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Gia đình thương binh Ngô Văn Toán, tổ dân phố Thái Phiên ở phường Lâm Viên - Đà Lạt nhận món quà tri ân của Nhà nước đến từ lãnh đạo tỉnh

Thăm và động viên ông Ngô Văn Toán, thương binh mất sức lao động trên 71%, ở tổ dân phố Thái Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tri ân và cảm ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của ông và gia đình đối với dân tộc, quê hương.

Sau khi rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, dù bị thương tật, nhưng ông Toán vẫn nỗ lực vượt qua, cùng với gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con trưởng thành và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thăm hỏi, động viên bệnh binh Nguyễn Thị Mai ở tổ dân phố Nghệ Tĩnh 5, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Mai ở tổ dân phố Nghệ Tĩnh 5, là bệnh binh mất sức 59%, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến của bà và gia đình.

Gia đình bệnh binh Nguyễn Thị Mai, tổ dân phố Nghệ Tĩnh 5, đón nhận sự tri ân đến từ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Hải khẳng định, chăm lo cho người có công luôn là trách nhiệm thiêng liêng và nét đẹp văn hóa truyền thống của Đảng và Nhà nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thắp nén nhang tri ân và ghi nhớ những hi sinh của thân nhân các thương binh, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.