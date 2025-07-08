Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra hoạt động hành chính và quốc phòng – an ninh tại xã Quảng Sơn Chiều 7/8, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động hành chính và công tác quốc phòng - an ninh tại xã Quảng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với UBND xã Quảng Sơn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã sau hơn một tháng vận hành đã bước đầu đi vào nền nếp, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, thời hạn, không xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân.

Đồng chí Đoàn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn báo cáo tình hình hoạt động hành chính và công tác quốc phòng - an ninh năm 2025

Từ 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quảng Sơn đã tiếp nhận tổng cộng 413 lượt hồ sơ các loại, trong đó có 235 hồ sơ nộp trực tiếp và 178 hồ sơ nộp trực tuyến. Đã giải quyết 283 hồ sơ, đạt tỷ lệ trước hạn 96,1%.

Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn hạn chế, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, nhân lực thiếu và tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, nên quá trình chuyển đổi số và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn kiến nghị

Đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn, kiến nghị cấp trên sớm có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, bố trí nhân sự chuyên trách cho Ban Chỉ huy Quân sự xã; hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng tại cấp xã. Đồng thời, đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ kiêm nhiệm, rà soát biên chế phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương

Về quốc phòng - an ninh, xã Quảng Sơn duy trì vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, đăng ký quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn. Tuy nhiên, xã còn gặp vướng mắc về tổ chức biên chế, cơ sở vật chất phục vụ Ban Chỉ huy quân sự xã và nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng.

Thượng tá Đặng Cao Cường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 – Đông Gia Nghĩa phát biểu

Thượng tá Đặng Cao Cường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn và cho biết sẽ báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của xã Quảng Sơn trong việc triển khai nhiệm vụ hành chính, quốc phòng – an ninh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin sẽ hỗ trợ xã Quảng Sơn 500 triệu đồng trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục đề xuất và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, rà soát và tham mưu UBND tỉnh sớm giải quyết các kiến nghị cấp thiết như: Nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, bố trí lực lượng chuyên trách về công nghệ, đất đai, sớm hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ xã, đồng chí Nguyễn Minh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Quảng Sơn. Cả hệ thống chính trị xã đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động vượt khó để ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Quảng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với nền tảng đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, xã Quảng Sơn sẽ có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.