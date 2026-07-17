Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra thực tế 2 dự án giao thông trọng điểm Sáng 17/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương kiểm tra thực địa dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng và dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nghe báo cáo và chỉ đạo khi kiểm tra thực tế tại dự án

Đối với dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài, thuộc phường Mũi Né) có tổng chiều dài gần 4,9 km, nền đường rộng 17 m, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, hiện nay đã thi công hoàn thành hàng ngàn mét hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hàng trăm hố ga và cửa xả, mở rộng nền đường một bên dài khoảng 3.940 m, đã lát gạch vỉa hè nhiều đoạn.

Hai đoạn mặt đường trước Khu du lịch Centara và từ bến xe Phương Trang đến Resort Mũi Né Nhỏ (mỗi đoạn dài khoảng 300 m) cũng đã được thảm nhựa hoàn thành.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng

Đến nay, toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 437/492 hồ sơ với giá trị hơn 168 tỷ/192 tỷ đồng.

Theo UBND phường Mũi Né, đến ngày 16/7, phường đã vận động và phê duyệt phương án bồi thường được 487/492 trường hợp, đạt gần 99%. Chỉ còn 5 trường hợp chưa đồng thuận, buộc địa phương phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường ven biển, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị phải tập trung cao nhất để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng đang thi công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh sớm hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. UBND phường Mũi Né bảo vệ thi công, điều tiết giao thông hợp lý tại các đoạn hẹp, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị thi công. Đồng thời, phối hợp đơn vị thi công hỗ trợ các hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa, đền bù, sớm di dời trả mặt bằng sạch để đẩy nhanh thi công dự án.

Đơn vị thi công phải huy động đủ nhân lực, máy móc, tăng tốc ngày đêm hoàn thành dự án như cam kết.

Dự án đường Trần Quý Cáp có tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng

Đối với dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành), công trình có tổng chiều dài hơn 2,68 km, tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng, bao gồm: hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh. Đây là tuyến giao thông quan trọng, là cửa ngõ dẫn vào khu vực Phan Thiết.

Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai 2 gói thầu là 10 và 15. Trong đó, gói thầu số 10 đã cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường và mặt đường đạt khoảng 97%, vỉa hè đạt 90%. Tuy nhiên, vẫn còn 102 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Gói thầu số 15 (đoạn từ ngã giao cổng chữ Y - cầu Ông Nhiễu) còn 16 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai dự án và chỉ đạo khi kiểm tra thực tế

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 67.000 m2, với 415 hồ sơ. Trong đó, 348 hồ sơ thông báo thu hồi đất và 67 hồ sơ có tài sản của 6 tổ chức và 342 hộ dân. Đến nay còn lại 73 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường (địa bàn Tiến Thành 16 hồ sơ và Tuyên Quang 57 hồ sơ).

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 730/TB-UBND ngày 9/6/2026; tăng cường phối hợp giữa các địa phương và sở, ngành nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Trong đó, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ còn lại, chuyển địa phương thực hiện công khai, xét pháp lý, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, là cửa ngõ dẫn vào khu vực Phan Thiết

Riêng xã Tuyên Quang và phường Tiến Thành tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Mục tiêu đến cuối tháng 7/2026 phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.