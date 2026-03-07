Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông phía Đông Ngày 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Dự án Đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với Dự án Đường D9 tại xã Hàm Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra thực địa tiến độ thi công Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ

Đối với Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũ (nay là đường nối các xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh) có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng, chiều dài tuyến 23,71 km, công trình được khởi công từ tháng 10/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027.

Đến nay, dự án đạt khoảng 17,5% khối lượng thi công; công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 10,9 km, tương đương 46% chiều dài tuyến.

Hiện trạng Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ (nay là đường nối các xã Sơn Mỹ, Hàm Tân và Tân Minh)

Về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện đã phê duyệt phương án bồi thường cho 18/208 hồ sơ, đạt 8,7%; nhiều đoạn mặt bằng bàn giao chưa liên tục. Bên cạnh đó, việc một số mỏ vật liệu tạm dừng hoạt động cùng biến động giá nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ dự án.

Năm 2026, dự án được bố trí hơn 136,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến ngày 30/6 đã giải ngân trên 26,3 tỷ đồng, đạt 19,4% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ

Tại Dự án Đường D9 ở xã Hàm Tân, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 9,5 tỷ đồng, trong đó đến hết tháng 6 đã giải ngân 1,9 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã hoàn thành kiểm đếm 13/14 hộ dân; UBND xã Hàm Tân đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 7 hộ với tổng kinh phí gần 1,93 tỷ đồng. Các đơn vị liên quan thống nhất lộ trình hoàn thành toàn bộ hồ sơ bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/7/2026.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự chủ động của các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan trong triển khai dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tuy nhiên tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo khi kiểm tra Dự án Đường D9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không chờ đến các cuộc họp mới xử lý; tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ các công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó”, quyết liệt hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết, góp phần sớm đưa các dự án vào khai thác, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.