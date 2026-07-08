Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ Dự án Trường TH&THCS Xuân Hương Ngày 6/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Xuân Hương, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (hàng trên, thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo khi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường TH&THCS Xuân Hương

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại số 39 Trần Phú thành Trường TH&THCS Xuân Hương đang được triển khai đúng tiến độ đề ra. Dự án được phê duyệt đầu tư ngày 5/6/2026, khởi công ngày 26/6/2026.

Đến nay, các hạng mục chính của dự án đạt khoảng 90% khối lượng. Trong đó, khối nhà số 1 và số 2 được cải tạo thành 12 phòng học THCS, phòng bộ môn và khu hành chính.

Hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục tháo dỡ, thay mới mái tôn, xây tường ngăn, lắp đặt hệ thống điện nước; việc ốp lát, sơn hoàn thiện và sửa chữa cửa đang được đẩy nhanh để phấn đấu hoàn thành trong trung tuần tháng 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (hàng trên, thứ 4 từ phải qua) yêu cầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Khối nhà số 3 gồm các phòng bộ môn chung cũng đạt khoảng 90% khối lượng, dự kiến hoàn thiện trước ngày 10/8. Khối nhà số 4, bố trí 10 phòng học tiểu học, hội trường và khu nghỉ bán trú, cơ bản hoàn thành các hạng mục cải tạo, hệ thống điện nước, sơn hoàn thiện. Khối nhà số 5 đã hoàn tất việc tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nghe báo cáo tiến độ từng hạng mục dự án

Đối với các hạng mục phụ trợ, hệ thống cổng, hàng rào đã hoàn thành phần tháo dỡ và xây mới, hiện đạt gần 50% khối lượng; hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã hoàn thành việc lắp đặt đường ống, dự kiến nghiệm thu trước ngày 20/8.

Về giải ngân vốn, năm 2026 dự án được bố trí hơn 19,57 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại đã giải ngân gần 6 tỷ đồng, đạt 30,56% kế hoạch vốn. Song song với thi công, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 cơ bản hoàn thành, hồ sơ phê duyệt kết quả tuyển sinh đang được hoàn thiện theo quy định.

Dự kiến đến ngày 20/8, đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình để địa phương và nhà trường tiếp nhận, tổ chức vệ sinh, chỉnh trang, hoàn thiện các điều kiện phục vụ năm học mới.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Đến thời điểm này, công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ của UBND tỉnh.

Kiểm tra từng hạng mục dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai

Nhấn mạnh Dự án Trường TH&THCS Xuân Hương là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác dạy và học ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thời gian từ nay đến khai giảng năm học mới không còn nhiều, vì vậy các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong triển khai dự án, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Đến nay, các hạng mục chính của dự án đạt khoảng 90% khối lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, hoàn thành các hạng mục xây dựng theo đúng kế hoạch. Đồng thời phối hợp với địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường rà soát, xây dựng phương án tổ chức giao thông khu vực cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh khi trường đi vào hoạt động.

Đối với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị bảo đảm đồng bộ với tiến độ xây dựng. Đồng thời, huy động các lực lượng tổ chức tổng vệ sinh, trồng cây xanh, hoa và chỉnh trang khuôn viên, tạo không gian sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Hệ thống cổng, hàng rào đã hoàn thành phần tháo dỡ và xây mới, hiện đạt gần 50% khối lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công và Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đưa Trường TH&THCS Xuân Hương vào hoạt động đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh bàn.