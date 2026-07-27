Giáo dục - Đào tạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh làm việc với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam Chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, do ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tiếp đoàn đại biểu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) thành lập từ năm 1988. Lĩnh vực hoạt động tập trung vào: an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em, phòng ngừa thiên tai, biến đổi khí hậu, tài chính vi mô và phát triển sinh kế bền vững.

Trong giai đoạn 2006 - 2023, tại tỉnh Bình Thuận cũ, Tổ chức WVI đã triển khai 3 dự án trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, với tổng vốn hơn 10,17 triệu USD, góp phần cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ dễ bị tổn thương.

Tại Đắk Nông cũ, Tổ chức WVI đang triển khai Chương trình vùng huyện Đắk R’lấp giai đoạn 2022 - 2027, với tổng vốn 2,45 triệu USD. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Tổ chức WVI đã triển khai 3 hợp phần với ngân sách là 1.452.967 USD.

Ông Doseba Tua Sinay cam kết sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Doseba Tua Sinay cam kết: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án, chương trình tại Lâm Đồng với các giải pháp mang tính đồng bộ. Trong đó, tập trung ưu tiên các hợp phần Bảo vệ và sự tham gia của trẻ em; tăng cường sinh kế hộ gia đình nhằm bảo đảm an sinh cho trẻ em và cộng đồng tham gia và bảo trợ trẻ em.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đến làm việc và trao đổi các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao và ghi nhận và những hỗ trợ tích cực của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đối với địa phương trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai các dự án tại địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc tiếp tục triển khai dự án trên địa bàn tỉnh là việc cần thiết và phù hợp Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 đã ký ngày 9/9/2022, giữa UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, với tổng ngân sách viện trợ 2.450.000 USD.

UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho Tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Dự án này bước đầu đã có những đóng góp tích cực đến an sinh trẻ em cũng như cải thiện sinh kế cho người dân địa phương thông qua các hoạt động truyền thông, xây dựng cơ sở vật chất, mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn.