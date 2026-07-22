Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh thăm người có công tiêu biểu xã Đắk Song Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 22/7, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách xã Đắk Song.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thăm hỏi, tặng quà người thân bệnh binh Trần Anh Lợi, xã Đắk Song

Đoàn đã đến thăm bà Trần Thị Tâm, thân nhân liệt sĩ; ông Trần Anh Lợi, bệnh binh 61% và ông Dương Đình Phụng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ người có công vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình ông Dương Đình Phụng

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Tâm, thân nhân liệt sĩ, xã Đắk Song

Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.