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    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh thăm, tặng quà người có công

    Dương Phong 21/07/2026 17:59

    Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã Quảng Trực, Tuy Đức, Quảng Tân.

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    Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà tri ân thương binh Phạm Văn Phú ở xã Quảng Trực

    Tại xã Quảng Trực, đoàn đã tới thăm thương binh Phạm Văn Phú và bệnh binh Điểu Vơn.

    Tại xã Tuy Đức, đoàn tới thăm, tặng quà cho thương binh Phạm Văn Dương, Trần Văn Việt và bệnh binh Điểu N’Ká.

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    Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà tới gia đình bệnh binh Điểu Vơn ở xã Quảng Trực

    Tại xã Quảng Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã tới thăm hỏi, tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Hiếu (người có công giúp đỡ cách mạng, bị tù đày, đang thờ phụng 2 liệt sĩ) và thương binh Trần Thị Hồng Phương.

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    Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ân cần hỏi thăm sức khỏe thương binh Phạm Văn Dương ở xã Tuy Đức

    Tới thăm các gia đình, đồng chí Nguyễn Minh đã ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời tri ân sâu sắc đến người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách.

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    Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống bệnh binh Điểu N’Ká ở xã Tuy Đức

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng.

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    Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Hiếu

    Đồng chí Nguyễn Minh mong muốn các gia đình giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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    Dịp này, xã Quảng Tân cũng thăm hỏi, động viên thương binh Trần Thị Hồng Phương

    Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng chính quyền các cấp. Đây là nguồn động viên to lớn để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống, học tập, lao động tốt, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

    Dương Phong Dương Phong

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