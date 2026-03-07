Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông ven biển Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh; Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (giữa) nghe báo cáo tiến độ Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh

Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh có tổng chiều dài hơn 6,82 km, đi qua phường La Gi, phường Phước Hội và xã Hàm Tân. Tổng mức đầu tư gần 213 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Thi công Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh

Đến nay, công tác kiểm kê, thông báo thu hồi đất đã hoàn thành 100%; khoảng 6,1 km mặt bằng đã được người dân bàn giao để thi công. Giá trị thực hiện đạt khoảng 28% khối lượng hợp đồng, trong đó cầu qua sông Dinh đã hoàn thành toàn bộ phần dầm, nhiều hạng mục đường, cống thoát nước và nền đường đang được triển khai đồng loạt.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai, trong khi nhiều mỏ vật liệu tạm ngừng hoạt động khiến nguồn cung đất, đá phục vụ thi công bị gián đoạn. Việc mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ cũng ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo khi kiểm tra tiến độ Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh

Đối với Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải - dự án nằm địa bàn xã Tân Thành và xã Tân Hải. Tổng chiều dài tuyến khoảng 10,4 km, tổng mức đầu tư gần 664 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 236 hồ sơ, bàn giao khoảng 98,5% mặt bằng. Cầu Sông Phan cơ bản hoàn thành, nhiều hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước và kết cấu mặt đường đang được triển khai, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 35,5% giá trị hợp đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ dự án vẫn chậm so với yêu cầu, việc huy động nhân lực, máy móc chưa đáp ứng kế hoạch. Bên cạnh đó, một đoạn tuyến còn vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện trạng Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Cụ thể, từng đơn vị phải xây dựng sơ đồ Gantt và kế hoạch tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành, phân công cụ thể trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và có cam kết tiến độ thực hiện để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; chủ động đối thoại, vận động người dân đồng thuận, xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, không để mặt bằng trở thành “điểm nghẽn” của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó.

Đồng chí Nguyễn Minh cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tiến độ thi công thực tế; tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Mục tiêu là hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, sớm hình thành hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và tăng cường kết nối khu vực ven biển của tỉnh.