Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường N26 Ngày 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh có buổi làm việc với UBND xã Tánh Linh và các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án tuyến đường N26 trên địa bàn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh có buổi làm việc với UBND xã Tánh Linh và các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án tuyến đường N26

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 chuyển sang của dự án là 25,1 tỷ đồng.

Đến ngày 13/8, dự án đã giải ngân 6,1 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch vốn. Dự kiến đến ngày 31/8, giải ngân lũy kế đạt 8,1 tỷ đồng, tương đương 32,3%.

Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Minh Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Dự án tuyến đường N26 có chiều dài tuyến chính 975 m, đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%. 2 cầu trên tuyến đã được nghiệm thu, phần đường chính đã thảm nhựa 785 m, đường nhánh khu dân cư Trại Cả hoàn thành 1.140 m.

Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp 560kVA đang được hoàn thiện.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh Võ Hữu Cơ báo cáo tại buổi làm việc

Phần còn lại khoảng 190 m chưa thể thi công do vướng mặt bằng tại 2 đoạn, với tổng khối lượng dự kiến khoảng 13 tỷ đồng. Đoạn đầu tuyến dài 45 m, liên quan 1 hộ dân với diện tích đất thu hồi khoảng 1.979,2 m². Hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngày 2/7. Hiện, đơn vị thi công đang tháo dỡ tài sản, di dời hạ tầng kỹ thuật, triển khai nền đường và hệ thống thoát nước.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Tánh Linh và các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án tuyến đường N26

Đoạn cuối tuyến dài 145 m, diện tích đất thu hồi khoảng 3.853 m², là phần còn lại ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Sau quá trình đối thoại, tuyên truyền, vận động và hoàn thiện phương án, đến ngày 30/7, các hộ dân cơ bản thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (trái) chỉ đạo khi kiểm tra thực tế việc thi công dự án tuyến đường N26

Ngày 7/8, UBND xã Tánh Linh ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí hơn 16,3 tỷ đồng. UBND xã đang phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hoàn tất thủ tục tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026.

Tuyến đường N26 đoạn đã thảm nhựa

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, tiến độ thi công vẫn chậm so với yêu cầu; quá trình thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh nhưng các đơn vị chậm báo cáo với tỉnh.

Đơn vị thi công là Công ty Xây lắp Hòa Bình chưa tích cực trong tổ chức thi công

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu UBND xã Tánh Linh vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8, phải bố trí nơi ở tạm và huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân di dời. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

“ Các đơn vị xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt, xác định cụ thể từng phần việc, khối lượng và thời gian hoàn thành, tính toán sát các yếu tố tác động, nhất là thời tiết, có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó, không để chậm trễ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Hiện trạng khu vực đang thi công

Ngay sau buổi làm việc với UBND xã và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng kiểm tra thực tế việc thi công dự án tuyến đường N26.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phê bình đơn vị thi công là Công ty Xây lắp Hòa Bình do chưa tích cực trong tổ chức thi công, yêu cầu doanh nghiệp huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa công tác giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân; bám sát tiến độ từng phần việc, phấn đấu đến ngày 30/10 giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí cho dự án.