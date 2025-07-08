Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Sớm giải quyết 3 kiến nghị cấp thiết cho xã Quảng Hòa Sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động hành chính và công tác quốc phòng - an ninh tại xã Quảng Hòa.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với UBND xã Quảng Hòa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa đã báo cáo tình hình vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từ ngày 1/7/2025 đến nay. Cụ thể, xã đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 136 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, có 131 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 96,32%. Còn lại 5 hồ sơ đang trong thời gian xử lý.

Đồng chí Võ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hòa báo cáo tình hình hoạt động của địa phương tại buổi làm việc

UBND xã cũng triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến thông qua quét mã QR, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán lệ phí qua ứng dụng VNeID... Qua đó, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác vận hành Trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, trang thiết bị lạc hậu. Nhiều thủ tục chưa được cập nhật hoặc tích hợp liên thông, gây khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ.

Đặc biệt, với đặc thù hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân còn hạn chế.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Quảng Hòa cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng

Trước thực trạng đó, UBND xã Quảng Hòa kiến nghị UBND tỉnh quan tâm tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác hành chính; bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, nhân sự còn thiếu ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kế toán, địa chính, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội.

Địa phương cũng đề xuất một số nội dung về: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Quảng Hòa đến xã Đam Rông 3; hỗ trợ nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân; xây trụ sở làm việc cho lực lượng vũ trang xã.

Xã cũng đề nghị các đơn vị phối hợp như Bảo hiểm Xã hội, Bưu điện... sớm bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm để bảo đảm hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác quốc phòng - an ninh, xã Quảng Hòa đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình dân tộc, tôn giáo và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND xã Quảng Hòa báo cáo cụ thể, chi tiết những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của chính quyền xã trong ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết và từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổng hợp toàn bộ khó khăn, kiến nghị của xã để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết 3 kiến nghị cấp thiết của xã Quảng Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh tới việc giải quyết 3 vấn đề cấp thiết cho xã Quảng Hòa. Trong đó, giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất liên quan đến hạ tầng giao thông và hỗ trợ trang thiết bị cho xã. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.

UBND xã cần hoàn thiện báo cáo chi tiết, đề xuất giải pháp ngắn hạn về nhân lực, cơ sở vật chất và định hướng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hòa

Đặc biệt, về công tác quốc phòng - an ninh, đồng chí Nguyễn Minh đánh giá cao sự chủ động phối hợp của xã với lực lượng công an, quân sự địa phương trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, xã Quảng Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng xã phát triển toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.