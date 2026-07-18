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    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

    Lệ Quyên - Minh Tiền 18/07/2026 19:49

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, thân nhân liệt sĩ tại các xã Gia Hiệp, Sơn Điền và Đinh Trang Thượng.

    Tại xã Gia Hiệp, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Hồ Thị Hoa (thân nhân liệt sĩ), thương binh Trần Thị Thanh Hương và bà Kim Thị En (mẹ liệt sĩ).

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    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp thăm hỏi, động viên bà Kim Thị En, 95 tuổi là mẹ liệt sĩ Sơn Thị Mạch, xã Gia Hiệp

    Tại xã Sơn Điền, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà bệnh binh K’ Nim và các gia đình thân nhân liệt sĩ K’ Long; K’ Tem.

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    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng Đoàn công tác thăm, động viên bệnh binh K' Long (thân nhân liệt sĩ), xã Sơn Điền

    Tại xã Đinh Trang Thượng, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương binh K’ Liêng; các bệnh binh Ka Dế, Ka Jờr.

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    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng Đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên gia đình bệnh binh Ka Jờr, xã Đinh Trang Thượng

    Tại các gia đình, đồng chí Võ Ngọc Hiệp ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương cha ông, tích cực học tập, lao động, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

    Lệ Quyên - Minh Tiền Lệ Quyên - Minh Tiền

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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

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          Chính trị
          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công
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