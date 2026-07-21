Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thăm gia đình chính sách tại khu vực Lâm Hà Nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 21/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng tại các xã Nam Ban Lâm Hà và Nam Hà Lâm Hà.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên bệnh binh Trần Thanh Chương, thôn Long Biên, xã Nam Ban Lâm Hà

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Hoàng Đình Kiền, thôn Đông Anh, xã Nam Ban Lâm Hà. Ông Kiền là Anh hùng Lực lượng vũ trang, đã có 58 năm tuổi Đảng. Ông tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ từ năm 1965.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thăm và tặng quà cho gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đình Kiền

Hiện nay, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông Kiền luôn động viên gia đình, con cháu, người thân tiếp nối truyền thống tốt đẹp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Động viên gia đình ông Hoàng Đình Kiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và lắng nghe những câu chuyện thời chiến của ông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng những đóng góp không thể đong đếm được của gia đình ông đối với dân tộc và quê hương.

Gia đình bệnh binh Trần Văn Chương, thôn Long Biên, xã Nam Ban Lâm Hà đón nhận sự quan tâm đến từ lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng

Đến thăm bệnh binh Trần Văn Chương, thôn Long Biên (xã Nam Ban Lâm Hà), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe, sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với ý chí, nghị lực của những người đã đi qua chiến tranh, chịu đựng gian khổ, mất mát.

Gia đình thương binh Nguyễn Văn Bát, thôn Tầm Xá, xã Nam Ban Lâm Hà phấn khởi nhận món quà tri ân từ lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương

Thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Bát, thôn Tầm Xá (xã Nam Ban Lâm Hà), có tỷ lệ tổn thương sức khỏe trên 61%, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ông. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải mong ông giữ gìn sức khỏe và tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Nam Hà Lâm Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm gia đình bệnh binh Phạm Xuân Thiều, thôn Hoàn Kiếm, có tỷ lệ tổn thương sức khỏe gần 70%. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sau khi trở về địa phương, ông không chỉ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe của bệnh binh Phạm Xuân Thiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tri ân và biết ơn những đóng góp quý báu bằng xương máu của ông; đồng thời, mong muốn gia đình sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng trong cuộc sống thời bình hôm nay.

Cũng tại thôn Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm gia đình bệnh binh Bùi Tiến Lạc, sinh năm 1950. Ông Lạc từng tham gia kháng chiến tại chiến trường Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn 1965 - 1975.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thăm và tặng quà gia đình bệnh binh Bùi Tiến Lạc

Sau khi rời quân ngũ, ông là một bệnh binh gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Bản thân ông và gia đình luôn vận động bà con, lối xóm thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chia sẻ với ông Lạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải động viên, trân trọng những hi sinh và đóng góp quý báu ấy. Đồng chí mong muốn ông Lạc luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong thời bình cho thế hệ trẻ noi theo.

Gia đình bệnh binh Bùi Tiến Lạc đón nhận món quà tri ân, sự quan tâm đến từ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương

Cùng với tri ân những đóng góp lớn lao, tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn biết ơn sự cống hiến, hi sinh của các thế hệ đi trước.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên trong cuộc sống hôm nay.