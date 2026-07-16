Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo đẩy nhanh triển khai Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né Chiều 16/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch trong 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh diễn ra cuộc họp

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né được phê duyệt, các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu quy hoạch. Công tác công bố, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Nhiều dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách quy mô lớn đã được nghiên cứu, chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại cuộc họp.

Đối với nguồn vốn đầu tư công, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí hơn 128 tỷ đồng để triển khai các hạng mục chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng du lịch tại phường Mũi Né. Dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9/2026.

Ông Bùi Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao thương hiệu Khu du lịch quốc gia Mũi Né và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai quy hoạch. Trong đó, một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra; hạ tầng và không gian phát triển du lịch chưa có chuyển biến rõ nét theo định hướng quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách còn gặp khó khăn về thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất và tiếp cận nguồn vốn. Một số quy định liên quan đến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, du lịch còn thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cũng cho rằng hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản lý môi trường du lịch, nhất là xử lý rác thải đại dương và nước thải tại các khu du lịch còn nhiều bất cập. Tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách và kinh doanh tự phát tại một số khu vực vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né báo cáo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và địa phương trong triển khai quy hoạch, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 584/KH-UBND, tăng cường phối hợp để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kết luận tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các nhiệm vụ theo đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và các công trình phục vụ phát triển du lịch. Đối với các dự án ngoài ngân sách, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai và đưa vào hoạt động.

Ông Thổ Minh Bảo - Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Thắng phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; kịp thời kiểm tra, xử lý các thông tin trên mạng xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động theo phương châm "không làm khó, nhưng không buông lỏng", góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.

“ Các sở, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm, chủ động đề xuất các giải pháp sát với thực tiễn, góp phần đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến mang tầm quốc tế theo mục tiêu quy hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược. Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bền vững đối với những vấn đề như rác thải đại dương, nước thải tại các khu du lịch và bảo vệ bờ biển.