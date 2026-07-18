Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra các dự án phía Đông Lâm Đồng Sáng 18/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã kiểm tra thực địa dự án Chung cư Cà Ty và dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (áo xanh ở giữa) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa dự án Chung cư Cà Ty.



Đối với dự án Chung cư Cà Ty (phường Bình Thuận), theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, hiện dự án đang triển khai thi công 5/6 khối chung cư gồm: A1, A2, B1, B2 và C1, cùng các hạng mục phụ trợ trên phần diện tích mặt bằng sạch do Nhà nước quản lý.

Riêng khối chung cư C2 và hạ tầng kỹ thuật có liên quan còn lại diện tích khoảng 16.000 m2/63.000 m2 chưa có mặt bằng để triển khai do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đến nay, dự án đã bàn giao được 47.341 m² trong tổng số 63.948 m² diện tích thu hồi, đạt khoảng 74%. Kế hoạch vốn năm 2026 là 125,51 tỷ đồng, đến nay giải ngân khoảng 50 tỷ (đạt 39,92%).

Dự án đang triển khai thi công 5/6 khối chung cư.



Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, các sở, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai dự án có tiến triển hơn; cũng như chia sẻ những khó khăn với đơn vị thi công khi giá nguyên vật liệu liên tục biến động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo tiến độ dự án

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu tái định cư cho người dân, phát triển kinh tế xã hội. Khi dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ giải quyết hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Vì thế đơn vị thi công, các sở, ban, ngành, địa phương cần quyết tâm hơn nữa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khảo sát thực tế tại dự án Chung cư Cà Ty

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu phường Bình Thuận tập trung tuyên truyền, thuyết phục, vận động bà con sớm bàn giao mặt bằng trước 17/9 như cam kết đối với 29 trường hợp thuộc tuyến đường D1.

Đồng chí Nguyễn Minh khảo sát căn hộ mẫu tại dự án Chung cư Cà Ty

Riêng 66 trường hợp còn lại thuộc khu C2, UBND phường cần phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất, cố gắng bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2026. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 bám sát công trình, tập trung đôn đốc để dự án đạt tiến độ đề ra.

Dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư khoảng 265 tỷ đồng.

Đối với dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đi Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 4,4 km; mặt đường rộng 18 m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên các lớp cấp phối đá dăm, tổng mức đầu tư dự án khoảng 265 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 17,1 ha. Thời gian thực hiện trong 4 năm, trong giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Minh nghe nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay hầu hết các gói thầu đã đạt tiến độ hơn 95%, cơ bản thông tuyến, có hệ thống chiếu sáng, hạng mục cây xanh, cấp nước và PCCC cũng cơ bản hoàn thành.

Dự án đã thực hiện chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đối với 187/191 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện chỉ còn 4 trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Hàm Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động 4 hộ còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng.



Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Hàm Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động 4 hộ còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng, cố gắng hoàn thành trong tháng 7/2026.

Riêng những mặt bằng sạch đã bàn giao, yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, để công trình bảo đảm tiến độ đề ra, hoàn thành vào cuối năm 2026; nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để dự án hoàn thành vào cuối năm 2026.

