Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thuận An Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị khẩn trương thi công các hạng mục, hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) trước ngày 15/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Sáng 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã đến kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An.

Dự án được phê duyệt ngày 29/10/2025, với tổng mức đầu tư 225,94 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đạt 75% khối lượng, riêng phần thân đã hoàn thành 100% khối lượng.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hoàn thành khoảng 75% khối lượng

Thời gian qua, nhà thầu thi công đã tổ chức tăng ca, tăng kíp, triển khai nhiều mũi thi công nhằm bù tiến độ bị chậm; đồng thời, ưu tiên thực hiện các hạng mục, các thiết bị phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy, học tập hoặc các hạng mục chịu ảnh hưởng của mùa mưa.

Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhà thầu thi công được bổ sung hơn 40 dân quân thường trực, trực tiếp tham gia thực hiện các hạng mục đang chậm, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đến nay, dự án chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý. Tiến độ thi công cơ bản bảo đảm, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8 và dự kiến nghiệm thu công trình trước ngày 30/8/2026.

Dãy phòng học đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng để lắp đặt thiết bị dạy học

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các lực lượng tham gia thi công. Theo đồng chí, trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, việc duy trì tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện các hạng mục là rất đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/8

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục khu vực biên giới.

Các đơn vị quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/8, tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo đúng kế hoạch để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027, đáp ứng kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.