Thời sự Lâm Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc thăm và tặng quà người có công tại 5 xã phía Tây tỉnh Lâm Đồng Sáng 24/7, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng tại 5 xã phía Tây tỉnh Lâm Đồng nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc thăm, tặng quà 17 người có công và đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn các xã: Trường Xuân, Đức An, Thuận Hạnh, Thuận An và Đức Lập; trong đó thăm trực tiếp Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân ở xã Thuận An.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

Tại mỗi điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với người có công; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà tri ân người có công, gia đình người có công tại xã Đức Lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc mong muốn người có công, gia đình người có công với cách mạng giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà tri ân người có công, gia đình người có công xã Đức An, Trường Xuân, Thuận Hạnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện về việc làm cho con em các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.