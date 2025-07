Chính trị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Hà Thị Hạnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Nâm Nung Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 24/7, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Nâm Nung.

Đồng chí Hà Thị Hạnh trao tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Nâm Nung

Đồng chí Hà Thị Hạnh đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Mỗi suất quà được trao tận tay thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với gia đình chính sách, có công với cách mạng

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Hạnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí khẳng định, chính những hi sinh đó đã làm nên nền hòa bình, tự do hôm nay, để đất nước phát triển, Nhân dân được sống trong yên bình và hạnh phúc.

Toàn xã Nâm Nung có 57 gia đình chính sách, có công với cách mạng, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Hà Thị Hạnh mong muốn, các gia đình tiếp tục giữ gìn phẩm chất cao đẹp, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, lắng nghe, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau bởi chăm lo cho người có công và gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của cả hệ thống chính trị.