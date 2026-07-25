Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông Chiều 25/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Tham gia lễ viếng có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng tham dự lễ viếng có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nén hương tưởng nhớ trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nén hương tại các phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang cùng các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thắp hương tại các phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hương, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo đã đến thắp hương tại phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ để bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với thế hệ đi trước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.