Chính trị Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi ‘chung một quyết tâm’ xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy Phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhấn mạnh yêu cầu huy động sức mạnh toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Sáng 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là lần đầu tiên lễ mít tinh được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi cả nước. Từ điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình được kết nối tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc, tạo nên sự thống nhất trong hành động, thể hiện quyết tâm chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Lần đầu tiên, nghi thức chào cờ được truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối đồng thời tới tất cả các điểm cầu. Nghi thức trang nghiêm này góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của toàn xã hội trước nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng thực hiện nghi thức tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chức năng và người dân đã hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” - Ảnh: VGP/Thu Giang

Kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về hiểm họa của ma túy, phản ánh những mất mát, hệ lụy mà ma túy gây ra đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; đồng thời khắc họa những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhấn mạnh, những hình ảnh được trình chiếu đã truyền đi thông điệp sâu sắc về sự hy sinh, mất mát trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, giúp nhận thức rõ hơn về hiểm họa của ma túy.

Theo Phó Thủ tướng, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là: Kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng biểu dương, tri ân sâu sắc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường, tận tụy, không quản hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự quyết tâm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững thế chủ động trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả đó rất đáng ghi nhận, nhưng chưa thể làm chúng ta yên tâm. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia và lợi dụng triệt để công nghệ số để hoạt động.

Điều phải đối mặt không chỉ là các đường dây tội phạm mà còn là nguy cơ ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ.

Vì vậy, Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc của mỗi gia đình và tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người vì sự phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của dân tộc.

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Hướng về cơ sở, xây dựng địa bàn không ma túy

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy phải trở thành cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân và cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.

"Từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hôm nay, tôi chính thức phát động phong trào 'Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy'", Phó Thủ tướng phát động.

Phó Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm, chung hành động để mỗi xã, phường, đặc khu thực sự là nơi người dân yên tâm sinh sống, trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc và sự bình yên trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu hưởng ứng tại lễ mít tinh, bạn Nguyễn Thái Diệu Thảo, đoàn viên, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhận thức rằng, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi con người mà còn đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước sự xuất hiện của ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng với nhiều phương thức tinh vi, thanh niên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà phải trở thành lực lượng tiên phong trong phòng ngừa, đấu tranh và đẩy lùi ma túy khỏi đời sống xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, tuổi trẻ Việt Nam cam kết bản lĩnh nói không với ma túy dưới mọi hình thức; tiên phong tuyên truyền, lan tỏa lối sống lành mạnh; chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; chung tay xây dựng môi trường học đường, cộng đồng và không gian mạng an toàn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn vận động viên tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" - Ảnh: VGP/Thu Giang

Giải chạy lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy - Ảnh: VGP/Thu Giang

Lan tỏa thông điệp qua những bước chạy vì cộng đồng không ma túy

Ngay sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn vận động viên đã tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Hà Nội là điểm cầu trung tâm, đồng thời các hoạt động được tổ chức kết nối trực tuyến tại 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Đường chạy được bố trí quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng của Thủ đô. Chương trình được tổ chức miễn phí, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi.

Đồng hành cùng sự kiện còn có các nghệ sĩ, nhân vật có sức ảnh hưởng trong cộng đồng và giới trẻ, góp phần đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, tối 27/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gửi gắm thông điệp về niềm tin, nghị lực và khát vọng xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.