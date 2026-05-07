Dòng chảy thông tin Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công dự án cảng biển thuộc Cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải (TPHCM) Sáng 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công Cảng quốc tế QTM, thuộc Cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải (TPHCM).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ khởi công Cảng quốc tế QTM, thuộc Cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải (TPHCM) - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Dự án có tổng diện tích 80,47 ha, tổng mức đầu tư 6.869 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án gồm 3 cầu cảng, tổng chiều dài 762 m. Cầu cảng đầu tiên dự kiến đưa vào khai thác quý I/2028, hoàn tất toàn bộ giai đoạn 1 vào năm 2030, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT khi điều kiện cho phép. Giai đoạn 2 (2030-2033) sẽ bổ sung 5 cầu cảng với tổng chiều dài 1.055 m. Khi hoàn thiện toàn bộ dự án, cảng sẽ có 8 cầu cảng với tổng chiều dài 1.817 m, cùng gần 200.000 m² nhà kho, kho ngoại quan và bãi chứa container.

Cảng quốc tế QTM kết nối trực tiếp với các trục giao thông trọng điểm phía nam gồm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cao tốc Long Thành-Dầu Giây, đường vành đai 3, vành đai 4 của TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics tổng thể phục vụ hiệu quả các dòng hàng nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón, những nhóm hàng chủ lực của khu vực phía Nam. Đây là dự án quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, logistics của thành phố và khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Cảng quốc tế QTM ứng dụng công nghệ tự động hóa và quản trị dữ liệu trong vận hành, hướng đến trở thành cảng biển hiện đại, xanh, thông minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cam kết Thành phố luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để cảng quốc tế QTM sớm hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả trong hệ thống logistics của địa phương, khu vực và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển kinh tế biển. Năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW đang được thực hiện nhằm ban hành nghị quyết mới, tạo không gian phát triển mới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cảng quốc tế QTM - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Cùng với phát triển kinh tế biển, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics toàn cầu, thúc đẩy logistics xanh và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, chi phí logistics hiện chiếm khoảng 14%-16% chi phí của nền kinh tế, trong khi hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu theo điều kiện giao hàng tại cảng (FOB). Vì vậy, Việt Nam cần phát triển mạnh hệ thống cảng biển và logistics để từng bước tự chủ trong vận tải, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ triển khai chiến lược phát triển đội tàu biển, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong định hướng đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới xác định thành phố phát triển mạnh kinh tế biển theo hướng đa ngành, hiện đại, bền vững; tập trung phát triển cảng biển, logistics và dịch vụ hàng hải quốc tế; đầu tư hạ tầng kết nối cảng biển với sân bay, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, góp phần đưa TPHCM trở thành cực tăng trưởng của cả nước và vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, việc triển khai dự án cảng quốc tế QTM không chỉ góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM và cả nước, cũng như thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc xem bản đồ dự án Cảng quốc tế QTM.Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ghi nhận và đánh giá cao TPHCM, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đã tạo điều kiện để dự án cảng quốc tế QTM được triển khai, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ. Chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch; phát triển cảng theo hướng xanh, thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hệ thống kho lạnh, vận tải và chuỗi cung ứng góp phần nâng cao chuỗi giá trị gia tăng cho hàng hóa nông sản trong vùng, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nơi còn hạn chế về kho lạnh, chi phí logistics cao.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, việc đầu tư cảng biển cần kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm, giữa các cảng biển trong Cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải để phát huy tối đa hiệu quả khai thác.

Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy định pháp luật, sớm đưa công trình vào khai thác, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng cảng quốc tế QTM cùng các dự án lớn đang và sẽ triển khai sẽ góp phần thúc đẩy TPHCM tăng trưởng 2 con số, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và cả nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực cũng ghi nhận những nỗ lực của TPHCM trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kết nối với cảng, đồng thời quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển trong khu vực theo hướng đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau để phát huy hiệu quả đầu tư.