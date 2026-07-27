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    Phó Trưởng ban HĐND cấp xã xếp vị trí việc làm thế nào?

    27/07/2026 08:02

    Ông Đặng Viết Chung hỏi, vị trí việc làm có quy định cho Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội chuyên trách HĐND cấp xã không?

    Hiện nay chức danh Trưởng ban của HĐND do Ủy viên thường vụ đảng ủy kiêm nhiệm. Theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP thì chức danh Phó Trưởng ban có xây dựng vị trí việc làm không, và xếp ngạch công chức là chuyên viên hay chuyên viên chính?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: "Cán bộ giữ chức danh cho bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm".

    Do đó, đề nghị ông Chung căn cứ quy định nêu trên, quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị quy định về danh mục, vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định vị trí việc làm công chức, trao đổi với cơ quan quản lý cán bộ nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.


    Theo baochinhphu.vn
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      Phó Trưởng ban HĐND cấp xã xếp vị trí việc làm thế nào?
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