Theo Công văn số 6929/BNV-CCVC ngày 03/7/2026 của Bộ Nội vụ, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, tỉ lệ được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương là 100%.

Trong khi đó, đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương được thực hiện theo tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ngãi) hỏi, Phó Trưởng ban thuộc HĐND xã có được áp dụng xếp ngạch chuyên viên chính không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Phó Trưởng ban của HĐND cấp xã là đại biểu HĐND cấp xã, được bầu và phê chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 83/2025/QH15 của Quốc hội) và Luật Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Do vậy, Phó Trưởng ban của HĐND cấp xã là cán bộ theo quy định của Luật cán bộ, công chức số 80/2025/QH15.

Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định: "Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm".

Vì vậy, đối với các chức danh Phó Trưởng ban của HĐND cấp xã, đề nghị bà căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW3, Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, báo cáo HĐND cấp xã, HĐND cấp tỉnh để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.