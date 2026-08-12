Pháp luật - Đời sống Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Ngày 12/8, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, 3 lực lượng đã duy trì tốt công tác phối hợp, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề về quốc phòng, an ninh; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các lực lượng đã phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh 115 tin liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, phát hiện, bắt giữ và xử lý 39 vụ với 111 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, các lực lượng phối hợp bóc gỡ, xử lý 467 vụ với 903 đối tượng.

Công tác phối hợp góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là Tết Nguyên đán và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, các lực lượng chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án phòng thủ dân sự; sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, nhất là công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và xử lý vụ việc từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị 3 lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trước mắt, tập trung rà soát, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu, sự kiện quan trọng như Festival Hoa Đà Lạt, Quốc khánh 2/9; chủ động ứng phó thiên tai, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và phối hợp triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.