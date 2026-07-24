Quốc phòng - An ninh Phối hợp xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc Ngày 24/7, UBND xã Kiến Đức và Đồn Biên phòng Bu Cháp, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lâm Đồng tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa địa phương với lực lượng BĐBP trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại diện xã Kiến Đức và Đồn Biên phòng Bu Cháp ký kết giao ước kết nghĩa

Chương trình được tổ chức trên cơ sở thực hiện Kết luận số 99-KL/TW ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị, Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 19/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nền Biên phòng toàn dân, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trong BĐBP.

Theo nội dung giao ước, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và BĐBP.

Hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống.

Đại diện hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, xây dựng quốc phòng, an ninh ở địa phương; triển khai mô hình "Tiết học biên cương", các hoạt động trải nghiệm tại đường biên, cột mốc, kết nạp đoàn viên, đảng viên tại cột mốc chủ quyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Bu Cháp và xã Kiến Đức sẽ phối hợp tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Lễ ký kết giao ước kết nghĩa không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, mà còn tạo nền tảng để hai đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.