Tại buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo: Vấn đề trọng tâm không còn chỉ là ban hành thêm chính sách mà là bảo đảm thực thi thống nhất và xử lý đến cùng tất cả những vướng mắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan. Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN

Ngày 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan.

7 tháng miễn, giảm, gia hạn khoảng 173.600 tỷ đồng thuế, phí và tiền thuê đất

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Bộ đã tập trung hoàn thiện chính sách, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; qua đó giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tạo thuận lợi thương mại.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng; miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và hoạt động đổi mới sáng tạo. Trong 7 tháng của năm 2026, tổng quy mô miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng, góp phần cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã giảm khoảng 51% so với năm 2024, tương đương khoảng 4.400 tỷ đồng. Dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, VNeID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng. Ngành thuế đã tổ chức 375 lớp tập huấn với hơn 91.000 lượt người tham gia, 500 hội nghị đối thoại với hơn 60.000 lượt người nộp thuế, hiệp hội, doanh nghiệp; đồng thời triển khai chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai...

Thời gian tới, Bộ Tài chính xác định tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và tăng động lực đầu tư, sản xuất kinh doanh; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động nghiên cứu và phát triển, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao việc Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027; giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu năm đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

Theo đại diện VCCI, qua tổng hợp phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nổi lên 4 vấn đề lớn. Doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến tính chắc chắn của nghĩa vụ thuế, hải quan, đặc biệt là nguy cơ những nghĩa vụ đã được xác nhận, hoàn thành có thể bị xác định lại sau nhiều năm. Vướng mắc chủ yếu không còn nằm ở bản thân quy định mà ở cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa các cơ quan, địa phương và giữa các lĩnh vực quản lý. Bên cạnh đó là quá trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm chưa thực sự đồng bộ; ranh giới giữa hành vi vi phạm và rủi ro khách quan chưa được phân định rõ.

Từ thực tế trên, VCCI cho rằng, trọng tâm cải cách thời gian tới cần chuyển mạnh từ giảm số lượng thủ tục sang nâng cao tính ổn định, thống nhất và khả năng dự báo của chính sách, đồng thời tăng cường quản lý dựa trên rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ tốt và tiếp tục tháo gỡ những điểm chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân nêu ý kiến, vướng mắc lớn hiện nay nằm ở khâu thực thi và chi phí tuân thủ. Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh còn hạn chế về công nghệ, phải thuê dịch vụ để thực hiện các thủ tục thuế, làm tăng chi phí. Hiệp hội đề nghị tiếp tục đơn giản hóa phương thức kê khai, nộp thuế, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; đồng thời sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ khu vực này.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các bộ, ngành, địa phương. Đây là những thông tin quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện thể chế, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Trong 7 tháng của năm 2026, tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn khoảng 173.600 tỷ đồng; chi phí tuân thủ thủ tục về thuế giảm khoảng 51% so với năm 2024...