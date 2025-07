Pháp luật - Đời sống Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2025), Phòng An ninh kinh tế (PA04), Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn khu vực phía đông nam của tỉnh.

Chuyến đi không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn là cơ hội để bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ mới.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân.

Trong không khí thiêng liêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm khắc sâu lời dạy của Bác với lực lượng Công an, lấy đó làm kim chỉ nam trong công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân.

Đoàn nghe hướng dẫn viên thuyết trình về Khu di tích Trường Dục Thanh

Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến thăm Khu di tích Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Qua hoạt động tham quan, tìm hiểu các tư liệu lịch sử, hình ảnh và hiện vật gắn liền với quãng đời hoạt động cách mạng của Bác, cán bộ chiến sĩ được cảm nhận sâu sắc tấm gương đạo đức, phong cách sống giản dị, nhân văn, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Người.

Đây cũng là dịp cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn công tác.

Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con (hiện cư trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, đại diện cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn trong thế hệ trẻ Công an nhân dân.

Đoàn công tác dâng hoa tại Khu căn cứ cách mạng của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trong chuỗi các hoạt động về nguồn, Đoàn cũng đã đến dâng hương và tìm hiểu tại Khu căn cứ cách mạng của tỉnh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đoàn đã được nghe giới thiệu về quá trình xây dựng, giữ vững căn cứ trong điều kiện khắc nghiệt.

Những câu chuyện về sự chiến đấu kiên cường, bất khuất của các thế hệ đi trước đã để lại ấn tượng sâu sắc, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Đợt hành trình về nguồn của Phòng An ninh kinh tế là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của lực lượng An ninh nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, tập thể phòng PA04 tiếp tục nỗ lực giữ vững an ninh kinh tế, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phục vụ Nhân dân và luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, phòng PA04 sẽ tiếp tục nghiên cứu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh rà soát lại các Nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về đảm bảo an ninh kinh tế, cũng như rà soát lại những vấn đề bất cập ở các dự án trọng điểm trên toàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh tháo gỡ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.