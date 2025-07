Y tế - Sức khỏe Phòng, chống đuối nước cho trẻ em từ các hoạt động thiết thực Mùa hè này, công tác phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em tiếp tục được các cấp bộ Đoàn - Đội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, ý nghĩa.

Các em thiếu nhi được trang bị kỹ năng cần thiết thông qua các lớp dạy bơi miễn phí

Tháng 6 vừa qua, hơn 50 em thiếu nhi từ 9 đến 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Lâm (nay là xã Ka Đô) đã được tham gia vào lớp dạy bơi miễn phí do Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Thông qua các buổi học, các em không chỉ được trang bị các kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; mà còn nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh thông qua các chuyên đề tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em do đại diện Trung tâm Y tế Đơn Dương chia sẻ. Tham gia lớp học bơi, em Nguyễn Phong Phú (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Lạc Lâm) cho biết: “Ở lớp, em được các thầy dạy tập nổi, thở dưới nước, dạy cách đạp chân, quạt tay. Em và các bạn đều rất vui và hào hứng với mỗi buổi học”.

Các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường niên của nhiều tổ chức Đoàn - Đội trong mỗi dịp hè. Từ các lớp học này, hàng nghìn trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được trang bị kỹ năng an toàn để bảo vệ cho bản thân. Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Mùa hè là thời điểm nguy cơ xảy ra các vụ việc tai nạn đuối nước trẻ em gia tăng, do các em nhỏ được nghỉ hè, thường được bố mẹ đưa về quê chơi - nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối hoặc đưa đi biển. Do đó, các lớp dạy bơi là hết sức cần thiết, giúp các em thiếu nhi có kỹ năng chống đuối nước khi chẳng may gặp những sự việc không mong muốn xảy ra”.

Bên cạnh các lớp dạy bơi, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Đội trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tạo môi trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Trong đó, có thể kể đến như tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm 2025 với chủ đề “Phòng, chống đuối nước trẻ em”. Đồng thời phối hợp thực hiện rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục như làm rào chắn, gắn biển cảnh báo, cảnh giới, nhắc nhở,... Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nòng cốt về dạy bơi an toàn; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em tại địa phương.

Đặc biệt, mới đây, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Lâm Đồng. Đội hình gồm 23 thành viên là cán bộ Đoàn - Đội, đoàn viên, thanh niên; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở trong toàn tỉnh có kiến thức về tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em. Anh Nguyễn Quang Tuấn, thành viên Đội hình chia sẻ: “Trong các trường hợp khẩn cấp, người cứu đuối phải thực sự có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho cả 2 bên khi nhảy xuống cứu đuối. Do đó, bên cạnh dạy bơi cho thiếu nhi, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, đoàn viên cũng rất quan trọng”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Diệp Mỹ Dung khẳng định: Những hoạt động trên được các cấp bộ Đoàn - Đội tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; tạo điều kiện cho các em được vui chơi, giải trí lành mạnh, phát triển một cách toàn diện trong dịp hè. Đây cũng là các hoạt động nằm trong khuôn khổ Phong trào “Thiếu nhi Lâm Đồng vui khỏe, học chăm, ươm mầm xanh đất nước” được Hội đồng Đội tỉnh phát động trong thời gian qua.