Thương mại - Dịch vụ Phòng chống hàng giả trên không gian mạng cần sự vào cuộc đồng bộ Hàng giả không còn bày bán công khai mà chuyển sang tiêu thụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát, đặt ra thách thức mới cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở Lâm Đồng.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và làm việc tại một điểm bán hàng vi phạm

Hàng giả "ẩn mình" trên không gian mạng

Thị trường Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả đang xuất hiện những phương thức mới, tinh vi hơn, đặc biệt là trên môi trường số.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng, vi phạm hiện không tập trung thành những đường dây lớn, công khai mà chủ yếu diễn ra ở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, với lượng hàng hóa không lớn nhưng phân tán trên địa bàn rộng.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa

Những mặt hàng dễ vận chuyển, dễ cất giấu và có khả năng tiêu thụ nhanh như: mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh, quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, thuốc lá điện tử, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật... tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng ngày càng tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng nhanh để tiếp cận người mua. Hàng hóa có thể được quảng cáo qua tài khoản cá nhân, hội nhóm kín, sau đó giao nhận tại nhiều địa điểm khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định kho hàng, người bán và nguồn gốc sản phẩm.



Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Tuyên, một số đối tượng còn lợi dụng hình thức ký gửi, thường xuyên thay đổi thời gian và địa điểm giao nhận hoặc giả danh nhân viên giao hàng để che giấu quá trình vận chuyển.

Một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng phát hiện và làm việc

"Khi bị phát hiện, hàng hóa dễ bị tẩu tán, tài khoản bán hàng có thể nhanh chóng bị xóa hoặc chuyển sang tên khác. Có trường hợp bố trí người cảnh giới, thông báo cho nhau để né tránh kiểm tra; thậm chí xảy ra hành vi chống đối, gây nguy hiểm cho lực lượng thực thi nhiệm vụ", ông Tuyên thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra 2.065 vụ, xử phạt hành chính 1.819 vụ với tổng số tiền gần 23,9 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3,29 tỷ đồng; 66 vụ với 93 đối tượng đã bị khởi tố. Riêng lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý 720 vụ, phạt hơn 5,7 tỷ đồng và tịch thu hàng hóa trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

Tăng sức đề kháng cho thị trường

Các lực lượng chức năng đã chủ động bám sát địa bàn, song cuộc chiến chống hàng giả đang đặt ra yêu cầu mới. Khi hoạt động kinh doanh diễn ra trên mạng, việc kiểm tra không thể chỉ dừng ở chợ, cửa hàng, kho bãi hay tuyến vận tải truyền thống.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, Ban Chỉ đạo nhìn nhận năng lực đấu tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ và môi trường số vẫn còn những hạn chế. Việc phối hợp giữa một số đơn vị có lúc chưa đồng bộ; hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã tại một số địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Thành viên đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi thông tin về phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với chủ một tạp hóa trên địa bàn

"Tại thời điểm tổng hợp báo cáo, mới có 32/124 đơn vị cấp xã gửi kết quả triển khai, cho thấy việc cập nhật dữ liệu thị trường vẫn còn khoảng trống", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết.

Lâm Đồng đang kiến nghị xây dựng hệ thống dữ liệu và phần mềm báo cáo dùng chung, kết nối từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đây không chỉ là giải pháp giảm thời gian tổng hợp báo cáo mà còn giúp lực lượng chức năng nhận diện nhanh các mặt hàng, tài khoản, phương thức giao dịch và địa bàn có dấu hiệu vi phạm.

Trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm kiểm tra sẽ hướng mạnh vào hàng giả, gian lận thương mại trên mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử và các website kinh doanh. Các lĩnh vực an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được xác định là nhóm cần kiểm soát chặt.

Khi hàng giả ngày càng tinh vi và dịch chuyển mạnh lên môi trường số, cuộc chiến chống hàng giả không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, nền tảng kinh doanh, doanh nghiệp vận chuyển và người tiêu dùng.

Mỗi lựa chọn nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc chính là góp phần thu hẹp "đất sống" của hàng giả, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.