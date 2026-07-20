Quốc phòng - An ninh Phòng ngừa sự cố tai nạn trên biển cho ngư dân Hoạt động trên biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như thời tiết cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới, sóng lớn. Thực tế ngư dân còn từng gặp sự cố kỹ thuật, cháy nổ, va chạm tàu thuyền, tai nạn lao động, cũng như các tình huống cấp cứu y tế đối với thuyền viên. Do đó, bà con cần trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó kịp thời để hạn chế rủi ro.

Tàu cá Lâm Đồng hoạt động trên biển

Những tình huống rủi ro bất ngờ trên biển

Sự vụ 1 tàu cá của ngư dân phường Phú Thủy có 17 thuyền viên va chạm với tàu hàng gây chìm, 1 người tử vong khiến nhiều người chưa hết bất an. Đây chỉ là một trong những vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 7/2026, trên biển Lâm Đồng. Trước đó, trong tháng 5 - 6/2026 tại các vùng biển của tỉnh cũng đã xảy ra các tình huống tàu cá của ngư dân bị thả trôi, cháy tàu... Điều này đặt ra những thách thức đối với các hoạt động trên biển nói chung và ngư dân khai thác hải sản nói riêng.

Theo ông Lương Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, trong thực tế, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra trên biển đều xuất phát từ những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng tránh được. Đó là các yếu tố như chủ quan trong khai thác, thiếu trang thiết bị an toàn, không theo dõi dự báo thời tiết, không duy trì thông tin liên lạc hoặc chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Mỗi năm, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nói chung và Trung tâm khu vực III nói riêng tiếp nhận, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển. Đằng sau mỗi cuộc gọi cứu nạn là sự lo lắng của gia đình, là sự nỗ lực không quản ngày đêm của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, với mong muốn đưa người dân trở về an toàn. Chính vì vậy, theo ông Phi, mục tiêu lớn nhất không phải chỉ là cứu nạn thật tốt, mà còn là giảm thiểu các vụ tai nạn ngay từ khi tàu còn ở bến và trong suốt quá trình hoạt động trên biển.

Trang bị kiến thức về an toàn hàng hải cho ngư dân

Ngư dân Đồng Văn Thi (SN 1969, Tổ dân phố 11, phường Phú Thủy) cho biết: Bản thân là thuyền trưởng, chủ tàu cá BTh 85227 TS đánh bắt gần bờ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn hàng hải, ông cùng các ngư dân tại địa phương thường xuyên cập nhật kiến thức khi hoạt động trên biển.

Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân Lâm Đồng gặp sự cố trên biển

Một trong những nội dung được ngư dân này ghi nhớ tại các lớp tuyên truyền là các kỹ năng khi gặp sự cố tai nạn trên biển cần trợ giúp. Đó là sử dụng mọi thiết bị thông tin liên lạc gọi đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực hoặc Đài thông tin duyên hải, các đồn biên phòng trong khu vực bị nạn. Nội dung thông tin báo nạn gồm: tên tàu, tọa độ, thời gian bị nạn, tình trạng tai nạn, số người trên phương tiện, thời tiết khu vực bị nạn và thường xuyên giữ liên lạc. Đối với các tàu cá công suất nhỏ, đánh bắt cá gần bờ khi không có máy ICOM thì sử dụng điện thoại, máy bộ đàm 3 hoặc 6 băng tần để gọi cấp cứu khẩn cấp...

Biển là không gian sinh tồn, là nguồn sinh kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam, trong đó có ngư dân Lâm Đồng. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế. Hiện nay công tác bảo đảm an toàn hàng hải cho ngư dân đang được các cơ quan, ban ngành, địa phương quan tâm triển khai, phối hợp tuyên truyền cho ngư dân với nhiều hình thức.

Theo Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), khi tuyên truyền đến ngư dân, đơn vị tập trung vào nội dung các nguyên nhân gây ra tai nạn thường xảy ra đối với ngư dân ở khu vực khai thác. Song song, bám vào các tình huống thực tế đã từng xảy ra, từ đó phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như các yêu cầu để bà con nắm chắc khi có các sự cố xảy ra. Mặt khác, đơn vị hướng dẫn bà con thông báo về cơ quan chức năng để được hỗ trợ khi có yêu cầu.

Tại chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông hàng hải vừa tổ chức tại Phú Thủy, lực lượng biên phòng trao tặng nhiều phần quà đến ngư dân.

Từ những hành trang cần thiết được tuyên truyền, phổ biến, mỗi ngư dân Lâm Đồng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tại địa phương mình, góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn hàng hải và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cộng đồng ngư dân. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng của bà con khi vươn khơi bám biển.