An ninh trật tự Phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng Công an Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Chi nhánh Lâm Đồng) triển khai mô hình “Dân vận khéo”, chủ động phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng.

Đại diện Công an tỉnh và BIDV Chi nhánh Lâm Đồng tại lễ ra mắt mô hình. Ảnh Lê Tiến

Phòng ngừa từ cơ sở

Hoạt động ngân hàng gắn với lượng tiền mặt lớn, số lượng khách giao dịch thường xuyên, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn. Từ yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với BIDV Chi nhánh Lâm Đồng xây dựng, triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng.

Mô hình được thành lập với Ban Chỉ đạo thống nhất và Tổ thực hiện gồm 27 thành viên cốt cán, là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) cùng lực lượng bảo vệ chuyên trách tại trụ sở chính và các phòng giao dịch trực thuộc BIDV Lâm Đồng. Theo quy chế phối hợp, Cảnh sát 113 tăng cường tuần tra vũ trang tại khu vực trụ sở ngân hàng, các điểm giao dịch và tuyến đường lân cận, qua đó chủ động răn đe, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

“ Việc triển khai mô hình phối hợp giữa Cảnh sát 113 và ngân hàng là cần thiết nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tăng tính chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất những sơ hở mà đối tượng xấu có thể lợi dụng.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ tăng cường lực lượng tại các điểm giao dịch, mô hình còn chú trọng nâng cao khả năng tự phòng ngừa. Cảnh sát 113 trực tiếp hướng dẫn bảo vệ, giao dịch viên nhận diện đối tượng nghi vấn, xử lý tình huống khẩn cấp và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ được trang cấp. Những kỹ năng này giúp lực lượng tại chỗ chủ động hơn khi phát sinh tình huống, thay vì chỉ trông chờ vào xử lý sau khi sự cố xảy ra.

Từ phía ngân hàng, ông Đặng Xuân Hùng - Giám đốc BIDV Chi nhánh Lâm Đồng, đánh giá sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh không chỉ góp phần ngăn chặn ý định phạm tội ngay từ đầu, mà còn giúp cán bộ, nhân viên nâng cao cảnh giác, thành thạo hơn các kỹ năng tự bảo vệ tài sản và tính mạng.

Kết nối, xử lý từ sớm

Điểm quan trọng của mô hình là thiết lập cơ chế trao đổi thông tin 24/7 giữa ngân hàng, Cảnh sát 113 và công an các phường, xã trên địa bàn. Qua đó, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc tình huống cần hỗ trợ, thông tin được chuyển đến lực lượng chức năng để phối hợp xử lý ngay từ những phút đầu.

Trung tá Hà Văn Dũng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, đại diện Tổ thực hiện mô hình cho biết, lực lượng sẽ duy trì tuần tra công khai kết hợp trinh sát hằng ngày tại các điểm giao dịch, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, không để việc phối hợp ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng.

Điểm đáng chú ý là mô hình không dừng ở việc tăng cường lực lượng tại các điểm giao dịch, mà hướng tới hình thành một quy trình phối hợp thường xuyên giữa ngân hàng và lực lượng chức năng. Từ nhận diện nguy cơ, trao đổi thông tin đến xử lý tình huống, các khâu được đặt trong cùng một cơ chế phối hợp, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng khi có vụ việc.

Theo kế hoạch, mô hình “Dân vận khéo” giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và BIDV Lâm Đồng được triển khai thí điểm tại khu vực Đà Lạt, có lộ trình đánh giá, sơ kết định kỳ 6 tháng và 1 năm để rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh.