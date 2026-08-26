Phòng thay đồ Atletico Madrid rạn nứt sâu sắc: Các cầu thủ muốn bán Julian Alvarez sớm Mối quan hệ giữa Julian Alvarez và đồng đội tại Atletico Madrid rạn nứt sau chuỗi phong độ kém, mở ra cơ hội lớn để Barcelona tiếp cận trên thị trường.

Không khí bên trong phòng thay đồ Atletico Madrid đang rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ. Theo tiết lộ độc quyền từ chương trình truyền hình El Chiringuito, một nhóm cầu thủ trụ cột của đội bóng thủ đô Madrid đã công khai bày tỏ nguyện vọng muốn ban lãnh đạo bán Julian Alvarez ngay trong kỳ chuyển nhượng tới nhằm bảo vệ sự đoàn kết nội bộ.

Kể từ khi gia nhập sân Metropolitano với mức giá đắt đỏ từ Manchester City, Julian Alvarez được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn số một trên hàng công. Tuy nhiên, màn thể hiện trên sân cỏ của tiền đạo người Argentina dường như chưa tương xứng với kỳ vọng, dẫn đến sự bất mãn âm ỉ trong nội bộ tập thể.

"Giọt nước tràn ly" tại sân Metropolitano

Bầu không khí căng thẳng chạm đỉnh điểm sau trận hòa thất vọng 2-2 trước Villarreal. Trong trận đấu này, tiền đạo người Argentina đã phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ chính các khán đài sân Metropolitano khi bị thay ra.

Tương lai của Julian Alvarez đối mặt với nhiều dấu hỏi

Phản ứng gay gắt từ người hâm mộ không chỉ làm tổn thương cá nhân Alvarez mà còn trực tiếp phá vỡ sự cân bằng tâm lý trong đội hình của HLV Diego Simeone. Cơn giận dữ từ khán đài được xem là giọt nước làm tràn ly, biến mối quan hệ vốn đã mong manh giữa chân sút này và môi trường xung quanh trở nên độc hại.

Áp lực tâm lý ảnh hưởng đến phong độ tập thể

Nhận định về diễn biến phức tạp bên trong phòng thay đồ Atletico, nhà báo Alex Silvestre của El Chiringuito tiết lộ rằng các cầu thủ cảm nhận rất rõ sự thiếu tập trung của Alvarez trong các buổi tập và thi đấu thực tế.

"Các đồng đội cảm thấy tình hình hiện tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của Alvarez trên sân, khiến anh ấy dường như không còn duy trì được sự tập trung 100% cho đội bóng," Silvestre nhấn mạnh.

Nhiều thành viên trong đội hình tin rằng việc chia tay ngôi sao người Argentina là giải pháp tối ưu nhất lúc này. Với họ, sự hòa hợp và tính gắn kết của tập thể cần được đặt lên trên giá trị của bất kỳ cá nhân nào, nhất là khi phòng thay đồ đã xuất hiện những rạn nứt khó hàn gắn.

Barcelona theo sát từng diễn biến

Tình hình bất ổn tại Madrid lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía Barcelona. Đội bóng xứ Catalan được cho là đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái tại sân Metropolitano để đánh giá khả năng chiêu mộ cựu tiền đạo Manchester City.

Ban lãnh đạo Barcelona tin rằng nếu sức ép từ các cầu thủ Atletico Madrid tiếp tục dâng cao, đội chủ sân Metropolitano sẽ buộc phải hạ thấp lập trường chuyển nhượng và chấp nhận đàm phán. Tương lai của Julian Alvarez giờ đây đang đứng trước ngã rẽ lớn khi câu chuyện không còn đơn thuần nằm ở chuyên môn, mà đã trở thành bài toán quản trị phòng thay đồ.