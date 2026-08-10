Phụ cấp chức vụ của Phó Trưởng phòng phụ trách

Bà Lại Thị Kiều My phản ánh, Nghị định số 07/2026/NĐ-CP có quy định hệ số phụ cấp của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng cấp xã, nhưng không nói rõ là chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách có được hưởng theo phụ cấp của Trưởng phòng không.

Bà My hỏi, đơn vị bà nên áp dụng mức chi phụ cấp chức vụ theo mức của Trưởng phòng hay Phó Trưởng phòng?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại điểm d1 khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quy định :"Người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành".

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh/thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố. Vì vậy, đề nghị bà Lại Thị Kiều My liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh/thành phố (Sở Nội vụ) để được giải đáp.