Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cấp xã

Nghị định số 07/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể về chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo UBND xã, các phòng chuyên môn thuộc UBND xã nhưng chưa có hướng dẫn về phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã (đơn vị sự nghiệp mới thành lập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Ông Trịnh Đình Hà (Tây Ninh) hỏi, chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã được hưởng phụ cấp theo quy định, hướng dẫn nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 10/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP, trong đó quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh thuộc UBND cấp xã.

Khoản 9, Mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đã hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo ở các tổ chức không quy định cụ thể về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc không quy định về khung phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.