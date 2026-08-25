Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc và tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể danh sách địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực.

Ồng Lê Tiến Công hỏi, công chức, viên chức thuộc Đặc khu Hoàng Sa có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 01/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đã quy định rõ "Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc" và tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể danh sách địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Lê Tiến Công liên hệ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.