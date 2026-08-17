Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Ông Trần Quang (Lào Cai) phản ánh, hiện giảng viên tại Trung tâm Chính trị cấp xã chưa có hướng dẫn mới, vẫn đang thực hiện theo tiêu chuẩn và chế độ, chính sách quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương: “Giảng viên chuyên trách được hưởng phụ cấp nghề như giáo viên trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục công lập”.

Theo điểm b khoản 1 mục II Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC: "Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong… các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện".

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 quy định: "Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng… áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, gồm: Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp…".

Ông Quang hỏi, đối với trường hợp giảng viên Trung tâm Chính trị xã, bên cạnh được hưởng mức phụ cấp 30% theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi nghề 70% theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại xã khu vực III thôn đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng và được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và tại Điều 3 Nghị định đã quy định nguyên tắc trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.