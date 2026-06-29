Đời sống Phụ nữ Lâm Ðồng vun đắp giá trị gia đình Chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam tại Lâm Đồng không chỉ tạo không khí gắn kết trong cộng đồng, mà còn góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình trong đời sống hiện đại.

Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do Hội LHPN xã Đơn Dương phối hợp tổ chức thu hút sự tham gia nhiệt tình của các chi hội phụ nữ

Hướng hoạt động về cơ sở

Hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với phương châm lấy gia đình làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở.

Tại xã Đơn Dương, không khí ngày hội diễn ra ấm áp qua Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do Hội LHPN xã phối hợp tổ chức. Dịp này, 33 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được tôn vinh.

Bà Quách Nữ Hồng Chuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đơn Dương chia sẻ: “Những hoạt động trong chương trình đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ cùng các thành viên trong gia đình tham gia. Đặc biệt, Hội thi nấu ăn với sự tham gia của 5 cụm chi hội phụ nữ không chỉ là màn thể hiện sự khéo léo, mà còn gửi gắm thông điệp về vai trò của bữa cơm gia đình giữa nhịp sống hiện đại”.

Không chỉ tại Đơn Dương, từ đầu tháng 6 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hội thi, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình và biểu dương các gia đình tiêu biểu. Thông qua chuỗi hoạt động, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”...

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trại giam Thủ Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Thiếu nhi 2026

Đồng hành cùng trẻ em khó khăn

Cùng với việc tôn vinh giá trị gia đình, các cấp Hội LHPN trong tỉnh cũng tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em bằng nhiều chương trình chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Trong dịp này, các cấp hội đã trao hơn 1.380 suất quà, học bổng và kinh phí đỡ đầu; vận động trên 253 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ trẻ em và các gia đình khó khăn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục phát huy hiệu quả khi kết nối các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng trẻ em mồ côi, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Song song đó, hơn 2.000 lượt phụ nữ và trẻ em được tham gia các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trại giam Thủ Đức tổ chức chương trình tuyên truyền phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, đồng thời trao quà cho 20 phạm nhân nữ cải tạo tiến bộ, 47 trẻ em là con của phạm nhân và 6 phạm nhân nữ mang thai. Chương trình nhằm tiếp thêm niềm tin, động lực để các phạm nhân nỗ lực cải tạo, hướng tới ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Theo bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được các cấp hội quan tâm triển khai, bám sát Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. “Gia đình là nền tảng của xã hội. Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ tạo không khí gắn kết mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dưỡng các giá trị văn hóa và giáo dục thế hệ trẻ”, bà H’Vi Êban nhấn mạnh.