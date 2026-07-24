Phú Quốc vào top 10 đảo hấp dẫn nhất thế giới và định hướng quy hoạch đô thị biển quốc tế Phú Quốc vào top 9 đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 theo Expedia, khẳng định vị thế nhờ định hướng quy hoạch đô thị loại I và chuẩn bị đăng cai APEC 2027.

Phú Quốc vừa ghi dấu ấn quan trọng khi lọt vào danh sách 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do nền tảng du lịch trực tuyến Expedia công bố. Sự ghi nhận quốc tế này diễn ra trong thời điểm địa phương đang đẩy mạnh triển khai quy hoạch phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp và đô thị biển đảo mang tầm cỡ quốc tế.

Vị thế top 10 thế giới và sức hút du lịch gia tăng

Theo công bố từ Expedia, bảng xếp hạng các hòn đảo hấp dẫn nhất năm 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay, mức độ quan tâm của du khách toàn cầu cùng tiềm năng phát triển của từng điểm đến. Xu hướng du lịch hiện nay cho thấy du khách quốc tế ưu tiên các vùng đất giữ được cảnh quan tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa và có chi phí hợp lý.

Trong bảng xếp hạng này, Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 9 và là một trong hai đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt, bên cạnh Palawan của Philippines. Nền tảng Expedia ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến Phú Quốc tăng 25%, khẳng định sức hút nhờ hệ thống nghỉ dưỡng phát triển, trải nghiệm cao cấp và mức chi phí cạnh tranh.

Phú Quốc là 1 trong 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh: Internet

Bên cạnh danh hiệu từ Expedia, đảo ngọc trước đó cũng được độc giả tạp chí DestinAsian bình chọn là hòn đảo đẹp thứ hai tại châu Á, tiếp tục củng cố thương hiệu trên thị trường du lịch toàn cầu.

Định hướng quy hoạch trở thành đô thị loại I quốc tế

Song song với sự tăng trưởng về du lịch, Phú Quốc được xác định là một trong những động lực phát triển trọng điểm trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh An Giang. Địa phương hướng tới mô hình trung tâm du lịch sinh thái - biển đảo đẳng cấp, nơi tổ chức các sự kiện quốc tế và cung cấp dịch vụ y tế, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào kinh tế biển, kinh tế đảo và kinh tế biên giới. Đột phá quy hoạch này hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành đô thị loại I mang tầm quốc tế với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Nhiều dự án quy mô lớn đang hình thành ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Về quy mô hành chính, đặc khu Phú Quốc hiện sở hữu diện tích tự nhiên hơn 570km², được tổ chức thành 51 khu phố. Kết quả hoạt động năm 2025 ghi nhận địa phương đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt, mang lại tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Cú hích hạ tầng từ sự kiện APEC 2027

Một trong những cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của địa phương là việc Phú Quốc được chọn làm địa điểm đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Sự kiện tầm cỡ thế giới này đòi hỏi sự gia tăng mạnh mẽ về năng lực hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Việc chuẩn bị cho APEC 2027 dự kiến sẽ tạo động lực tăng tốc cho các dự án đầu tư công lẫn tư nhân, nâng cao năng lực phục vụ và khẳng định vị thế của đảo ngọc trên bản đồ đầu tư và du lịch quốc tế.

Cảnh báo: Các thông tin quy hoạch, tiến độ dự án và định hướng phát triển có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn dựa trên các quyết định chính thức của cơ quan quản lý nhà nước.