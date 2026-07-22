Du lịch Phú Quý hướng tới đặc khu xanh Cách đất liền hơn 56 hải lý, đặc khu Phú Quý vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ với biển xanh và nhịp sống bình yên của đảo. Với người dân nơi đây, môi trường không chỉ là tài sản quý giá mà còn là nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Vì vậy, gìn giữ màu xanh nơi đây đang trở thành trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Làn nước trong xanh và êm đềm

Chung tay giữ màu xanh

Có diện tích tự nhiên khoảng 18 km² với hơn 32.000 dân, Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái biển phong phú, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng biển đảo. Đây là nền tảng để địa phương định hướng phát triển du lịch xanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc khu Phú Quý xác định bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Nhiều hoạt động làm sạch bãi biển, thu gom rác, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa được tổ chức thường xuyên, từng bước hình thành ý thức gìn giữ môi trường trong cộng đồng và du khách.

Một trong những điểm nhấn là chương trình vận động “không mang rác thải nhựa lên đảo”. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã có 12 doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, tàu cao tốc và du lịch ký cam kết hạn chế tối đa sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như: ly giấy, bình thủy tinh, túi giấy, túi vải và sản phẩm tái sử dụng. Những thay đổi nhỏ này đang góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững trên đặc khu.

Hưởng ứng chương trình, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Phú Quý cam kết giảm sử dụng nhựa dùng một lần, tăng cường tái sử dụng, tái chế và tuyên truyền hành khách cùng chung tay bảo vệ môi trường ngay từ hành trình ra đảo. Du khách cũng tích cực đồng hành với Phú Quý trong việc giữ gìn cảnh quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Đào (du khách từ TP Hồ Chí Minh) cho biết, chính vẻ đẹp nguyên sơ của đảo là lý do bà lựa chọn điểm đến này. Việc không mang rác thải nhựa lên đảo không chỉ là thực hiện quy định mà còn góp phần bảo vệ vẻ đẹp Phú Quý cho các thế hệ du khách sau.

Chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý chia sẻ, mỗi chiếc túi ni lông hay chai nhựa bị bỏ lại trên đặc khu đều có thể tồn tại hàng chục năm. Nhưng nếu mỗi người cùng nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh hay nhắc nhau giữ gìn vệ sinh môi trường thì Phú Quý sẽ xanh hơn mỗi ngày. Đó cũng là món quà ý nghĩa dành cho các thế hệ mai sau. Từ đầu tháng 4/2026 đến nay, Tổ vận động mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quý đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Không rác thải nhựa”. Nhiều hộ dân đã cam kết giảm sử dụng túi ni lông, phân loại rác và giữ gìn cảnh quan khu dân cư, góp phần xây dựng hình ảnh hòn đảo sạch, đẹp và thân thiện.

Trồng cây xanh trên trên đặc khu Phú Quý

Xây dựng thương hiệu đảo xanh

Những nỗ lực bảo vệ môi trường đang tạo nền tảng để Phú Quý xây dựng thương hiệu du lịch xanh. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 173.000 lượt khách, đặt ra yêu cầu phát triển du lịch song hành với bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên. Chính quyền địa phương phối hợp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời tăng cường vệ sinh, giữ gìn cảnh quan tại các điểm tham quan theo tiêu chí “xanh - sạch - đẹp”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, phát triển kinh tế biển là một trong những định hướng chiến lược, trong đó Phú Quý là điểm nhấn quan trọng.

Đổi rác thải nhựa giữ xanh cho cho đặc khu Phú Quý

“ Du lịch xanh không chỉ giúp giảm tác động đến môi trường, bảo tồn tài nguyên, văn hóa mà còn nâng cao chất lượng điểm đến, sức cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Giữa trùng khơi, màu xanh của Phú Quý không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững. Gìn giữ màu xanh hôm nay cũng chính là xây dựng thương hiệu du lịch của ngày mai, hướng tới hình ảnh một điểm đến thân thiện, trong lành và đáng nhớ.